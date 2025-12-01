LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

記者鮑璿安／綜合報導

LeSportsac 冬季 2025 再度攜手全球最受喜愛的《PEANUTS™》花生漫畫推出全新聯名系列，把 Snoopy、Woodstock 與 Charlie Brown 的經典魅力帶回日常包款之中，本季系列以兩大核心印花，Peanuts Happy Pals 快樂夥伴 與 Peanuts Playtime 童趣時光展開，用鮮豔色彩與可愛角色畫面喚醒冬天的輕快心情！





▲LeSportsac 冬季 2025 再度攜手全球最受喜愛的《PEANUTS™》花生漫畫推出全新聯名系列 。（圖／品牌提供）

Peanuts Happy Pals 以丹寧質感為底，印上 Snoopy 與夥伴們的互動畫面，呈現出既復古又俏皮的氛圍。以此圖案打造的小型健行後背包與斜背包，最適合冬天的休閒穿搭。另一大亮點 Peanuts Playtime 則以亮眼紅、桃粉 、藍色拼接出充滿能量的童趣印花，把 Snoopy 的招牌小動作濃縮其中，視覺上活力滿分，讓整體造型瞬間跳色。



▲此系列也帶來多種包型提供挑選，包括採用 Sherpa 羊羔絨打造的抽繩托特包、後背包等。（圖／ETfashion 製圖）

LeSportsac 招牌的輕盈材質與實用多口袋設計是不少粉絲的入手理由，此系列也帶來多種包型提供挑選，包括採用 Sherpa 羊羔絨打造的大型托特與手機斜背包，冬季手感柔軟加倍，療癒度瞬間升級。而以 Snoopy 小屋、Woodstock 黃色造型延伸的創意小包，更是今年收藏迷的必搶之選。

同場加映

BLACKPINK 成員 Jennie 再度帶來驚喜合作！這次她攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，將她個人專輯《Ruby》的代表紅、黑配色延伸到服飾與配件，融合 Haribo 經典小熊元素，打造出甜中帶酷的全新時尚語彙，可愛與率性並存的設計，一釋出就掀起粉絲搶購。





▲BLACKPINK 成員 Jennie 攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，以「Haribo Ruby Hearts」為主題 。（圖／品牌官網）

整個系列以「Haribo Ruby Hearts」為主題，延伸 Jennie 的標誌性符號，包括招牌氣噴風格的白色 Ruby Hearts 短版T恤，胸前印有三顆漸層愛心圖案，甜度滿分。經典小熊角色則以 Jennie 的筆觸重新演繹，出現在黑紅兩色短袖T恤、紅色 Crewneck 衛衣與黑色連帽帽T 上，簡單卻超級有存在感，無論是粉絲日常穿搭或想要低調「 Jennie風」都很合適。