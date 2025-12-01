fb ig video search mobile ETtoday

CASETiFY亮面粉色行李箱登場　行李轉盤自帶聚光燈

▲CASETiFY Bounce亮面粉色行李箱。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

出國最怕的不是轉機，而是站在行李轉盤前，盯著一排黑色行李箱懷疑人生。CASETiFY Bounce 行李箱推出全新「亮面粉色」，不只外型更吸睛，在行李堆裡立馬就能辨認，根本自帶聚光燈等級，使用者不用靠吊牌或貼紙確認這咖是我的。新色提供 21 吋與 29 吋兩種尺寸，並同步推出能搭配收納的隨行收納包，要閃就一起閃到底。

亮面質感的 CASETiFY Bounce 行李箱，採用高光澤度設計，還能增加客製化元素，包括蝴蝶結、櫻桃、動物紋等圖案，加上三種字體可搭配，整個箱身都能依照喜好調整，讓外觀更有辨識度。外殼採用拜耳 Makrolon 聚碳酸酯，具有重量輕、耐衝擊性高的特色，搭配靜音滾輪、專利保護角設計，箱體更耐摔，並設有 AirTag 口袋，讓旅客方便追蹤位置。

同系列隨行收納包也同步推出，具有伸縮口袋、拉鍊夾層與防潑水外殼設計，適合整理充電線、美妝品或日常小物，內層刷毛能減少刮傷。外觀支援客製化字體及吊飾，側邊 D 型環可當手腕包或加背帶使用，採 50:50 展開設計，打開後內容物一目了然，適合喜歡分門別類的使用者。提供 21 吋與 29 吋規格，售價分別為 16,800 元與 23,500 元。

萬國通路 eminent 與韓國 IP「DINOTAENG」合作，以「最佳療癒夥伴」為核心概念推出多款旅遊主題系列商品，包含行李箱、行李束帶、兩用抱枕毯、刺繡貼紙等多種旅行配件，讓冬日旅行多了滿滿療癒風。

該系列推出 20 吋及 28 吋行李箱，採 eminent 最新 KK83 設計，內部配置雙面網布與固定帶，搭配隨箱附贈的絨毛防塵套、MARSH 束口袋，兼顧保護與收納需求。QUOKKA 造型兩用抱枕毯兼具枕頭與毛毯功能，可輕鬆掛於行李箱拉桿，還有行李束帶與立體絨毛刺繡貼紙則，可自由裝飾行李箱、手機殼或熨燙於布料，延續療癒旅行氛圍，售價9,080元至11,580元。

