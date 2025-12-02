做好「保濕」到底有哪些具體步驟？多濕敷＋勤鎖水都很重要

記者李薇／台北報導 圖／goodal_official IG

不少人在完成醫美療程後，都會被醫師叮嚀「保濕」一定要做足，但保濕的產品與方法超多，到底要做到哪些才是真正可以舒緩肌膚乾燥不適？以下就三個實際可執行的保養作為，能有效幫助肌膚補水、穩定狀態。

1.使用高效保濕產品增加含水量



療程後的黃金修復時期，建議使用成分單純、質地溫和的保濕產品，如玻尿酸精華、B5修復霜、神經醯胺乳霜等，都能補水、鎖水雙效並降低刺激，早晚持續使用能讓肌膚更快回復彈潤，更是可以隨身攜帶在身上，只要覺得肌膚有點乾，就立刻補充。

2.濕敷舒緩型化妝水加強急救



若出現明顯乾燥、緊繃感，可以選擇無酒精、無香料的化妝水進行濕敷，每次約5～10分鐘即可，避免時間過長反而造成反吸收，濕敷能快速讓角質層含水度上升，達到立即性的穩定與舒緩效果，後續建議可以搭配溫和乳霜或是乳液，做到鎖水。

3.降低環境刺激並維持空氣濕度



除了塗抹式保養，生活環境也會直接影響修復效率，可使用加濕器讓室內濕度保持在50～60%，並避免吹太強的冷氣或暖氣，以免肌膚水分蒸散，同時也建議多喝水補充身體水分，此外，外出記得加強防曬並避免暴曬，才能讓修復期的肌膚更加穩定。