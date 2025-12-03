起司控注意！IKEA在牛排上灑起司太豪華　耶誕烤半雞限時回歸

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 今年冬天直接把「起司派對」端上桌，從帕瑪森、切達到莫札瑞拉一次集結，推出 7 道期間限定新料理，整塊 8 盎司肋眼牛排搭配帕瑪森白醬，起司量直上新高點，連甜點也有雪花厚起司霜淇淋，撒起司粉不手軟。搭配 12 月限定登場的耶誕烤半雞與多款限定零食，走進 IKEA 直接感受到濃濃節慶味。

▲IKEA瑞典餐廳推起司系列，帕瑪森 8 盎司肋眼售價429元；菌菇起司筆管麵售價180元。（圖／品牌提供）

今年 IKEA 冬季菜單主打帕瑪森、切達與莫札瑞拉 3 款起司入菜，包括以高溫烘烤鎖住肉汁，搭配帕瑪森白醬提升厚度的「帕瑪森 8 盎司肋眼」；用豬排搭配切達起司醬，厚實鹹香的「切達起司豬排筆管麵」；香菇、洋菇搭配菌菇起司白醬，再撒上莫札瑞拉、白切達起司絲及帕瑪森起司粉的「菌菇起司筆管麵」。

▲莫札瑞拉起司彩虹沙拉，售價129元；起司雞球售價50元。

其他包括用生菜、小番茄、小黃瓜等蔬菜組合，加入莫札瑞拉起司提升奶香的「莫札瑞拉起司彩虹沙拉」，隨吃小食「起司雞球」，單品售價 50 元至 429 元不等，即起至明年 2／25 期間限定提供。

▲雪花厚起司霜淇淋售價20元；半熟乳酪塔售價79元。

甜點則主打 2 款「濃郁系」起司點心，包括用鮮奶油乳酪與奶油調製，再撒上帕瑪森起司粉的「雪花厚起司霜淇淋」，讓起司控根本想二刷，售價 20 元，還有「半熟乳酪塔」，主打塔皮香酥、內餡柔滑，奶香濃但不膩，售價 79 元，平日 14:00 後可搭配鹹點與飲品組成下午茶組合，優惠價售價 149 元。

▲聖誕烤半雞售價280元，卡友價249元。

而接近耶誕節 IKEA 同步推出限定的「聖誕烤半雞」，使用奧勒岡葉、羅勒葉、迷迭香、大蒜等七種香料醃製後高溫烤製，外皮酥脆、肉質多汁，搭配雙色地瓜與越桔果醬，鹹甜結合是節慶餐桌的經典配置，原價售價 280 元，12 月卡友優惠為售價 249 元，販售至 12／31 為止。

▲亞尼克草莓脆皮巧克力生乳捲。（圖／品牌提供）

亞尼克今年年末推出「草莓脆皮巧克力生乳捲」，外層以白巧克力結合草莓果粒，加上杏仁碎形成粉色脆皮，搭配粉色泡芙蛋糕體，內餡則以北海道奶霜搭配草莓奶霜與草莓果凍，呈現濃厚莓果風味，讓整體風味在奶霜滑順之外，還多了一層酥脆口感，售價699元，每日限量200條。

另同時推出的「戲雪尋莓生乳捲」則延伸莓果路線，覆盆莓果粒直接烤入粉色泡芙蛋糕體，內層捲入北海道奶霜與草莓凍奶霜，視覺上以糖粉製造「下雪效果」，提供12公分與18公分兩種規格，售價430元至495元。

除了整條蛋糕，亞尼克也推出多款小點作為派對補充，包括主打開心果香與覆盆莓酸度的「開心果覆盆莓慕斯」、法式甜甜圈泡芙、糖霜餅乾、法式蛋白餅等，售價95元至199元，適合作為交換禮物或增添節慶氛圍。

BAC今年冬季「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」再度回歸，外層以整顆新鮮草莓鋪滿作為主視覺，下層則以70％與100％可可調和的生巧克力餡做為主要風味，讓甜度更為平衡。中層加入覆盆莓與草莓果餡，提供酸度支撐整體口感，最底層以巧克力湯種戚風蛋糕保持濕潤與蓬鬆度，六吋售價1090元，12／5起開賣。