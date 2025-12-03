跑鞋焦點！陳庭妮ASICS GEL-NIMBUS輕量升級、adidas箱根工藝配色超美登場

記者鮑璿安／綜合報導

歲末跑季將至，跑者們摩拳擦掌準備迎接訓練與賽事高峰，各大品牌也接連推出年度重點新品。ASICS 以全新改代的 GEL-NIMBUS 28 帶來輕量化與穩定度雙重升級，進一步強化其頂級緩震代表的定位；adidas 則以日本長跑最高象徵「箱根驛傳」為靈感，推出 ADIZERO EKIDEN 限定配色系列，以文化故事與速度科技凝聚跑者目光。本篇為你整合兩款新品重點，呈現今年冬季跑鞋最值得關注的亮點！

ASICS GEL-NIMBUS 28





▲ASICS 頂級緩震跑鞋系列 GEL-NIMBUS 迎來第 28 代全面進化 。（圖／品牌提供）

ASICS 頂級緩震跑鞋系列 GEL-NIMBUS 迎來第 28 代全面進化，從中底到鞋面都做出大幅度調整，打造出更輕盈、彈性更佳、腳感更柔和的跑步體驗。GEL-NIMBUS 28 搭載輕量化的 FF BLAST+ 科技泡棉，不僅重量更輕，也在每一步推進時提供更明顯的回彈力道。中底則植入輕量柔軟的 PureGEL 亞瑟膠緩震材質，保留過往深受跑者喜愛的柔軟觸地感，又在幾何式中底結構的輔助下提升穩定度。此外，新增的動態鞋帶孔設計讓跑者能依個人腳型調整包覆度，提升跑動時的整體貼合感，讓雙腳可以在速度變化與長時間訓練中維持舒適狀態。

GEL-NIMBUS 28 同步搭配 ASICS 全新推出的 P.LIFE 系列服飾，選用 ACTIADAPT 科技布料，以高透氣結構與體溫調節機能，提供跑前熱身、跑後冷卻以及日常生活皆可輕鬆切換的穿搭選擇，兼具功能與舒適。

adidas ADIZERO EKIDEN 限定系列





▲adidas 本季以日本指標性跑步文化為核心，推出全新 ADIZERO EKIDEN 限定系列 。（圖／品牌提供）

adidas 本季以日本指標性跑步文化為核心，推出全新 ADIZERO EKIDEN 限定系列，以「箱根驛傳」終點蘆之湖的湖水藍打造象徵速度與傳承的「飛躍湖影」配色。此系列的視覺靈感源自箱根地區代表性的傳統工藝「寄木細工」，透過細緻的幾何紋理呈現團隊合作與緊密連結的精神。





▲強調全方位長距離表現的 BOSTON 13 。（圖／品牌提供）



此次共有六款 ADIZERO 跑鞋同步換上新色，包括以破紀錄為目標、廣受菁英跑者信賴的 ADIZERO ADIOS PRO 4；強調全方位長距離表現的 BOSTON 13；輕量與速度兼具的 EVO SL；短距離訓練優選 TAKUMI SEN 11；強調能量回饋與靈活兼具的 ADIOS 9；以及適合入門與日常訓練的輕量 SL 2。六款鞋以湖水藍作為主軸，鞋側搭配銀白反光三條線勾勒速度輪廓，中底加入紅色點綴提升層次，同時透過寄木細工紋理象徵跑者彼此間的默契與共同前進的力量。