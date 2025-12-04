KITKAT Ｘ 肯德基推「可可流心三重奏蛋撻」　濃郁系甜控快去報到！

▲KITKATＸ肯德基推「可可流心三重奏蛋撻」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雀巢 KITKAT近期與肯德基合作，推出期間限定 「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，把經典蛋撻結合可可流心與 KITKAT 巧克力脆片，主打咬下後能同時感受到滑順可可、濃郁巧克力與脆片口感，內用購買還可獲得「雀巢奇巧迷你威化巧克力」，濃郁系的巧克力控們快去嚐鮮！

「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以肯德基酥脆塔皮為基底，內層加入濃厚可可流心，受熱後在蛋撻中心呈現半流動口感，再搭配 KITKAT 經典巧克力脆片，讓原本以奶香為主的蛋撻增加酥脆層次，主打能在一口之中感受到酥、滑、脆三種變化，聽起來有點厲害，值得貢獻一次冬季熱量預算。

業者表示，肯德基「奇巧可可流心三重奏蛋撻」即日起於全台門市限量販售，內用消費者購買新品蛋撻還可獲得限量「雀巢奇巧迷你威化巧克力」。近期雀巢也同步引進土耳其高人氣的 DAMAK 開心果巧克力系列，包括開心果牛奶巧克力與開心果千層酥白巧克力兩款，售價 139 元，12／23 前推優惠嚐鮮價 99 元。

▲IKEA瑞典餐廳推起司系列，帕瑪森 8 盎司肋眼售價429元；菌菇起司筆管麵售價180元。（圖／品牌提供）

IKEA 近期推出冬季新菜，主打帕瑪森、切達與莫札瑞拉 3 款起司入菜，包括以高溫烘烤鎖住肉汁，搭配帕瑪森白醬提升厚度的「帕瑪森 8 盎司肋眼」；用豬排搭配切達起司醬，厚實鹹香的「切達起司豬排筆管麵」；香菇、洋菇搭配菌菇起司白醬，再撒上莫札瑞拉、白切達起司絲及帕瑪森起司粉的「菌菇起司筆管麵」。

▲雪花厚起司霜淇淋售價20元；半熟乳酪塔售價79元。

甜點則主打 2 款「濃郁系」起司點心，包括用鮮奶油乳酪與奶油調製，再撒上帕瑪森起司粉的「雪花厚起司霜淇淋」，讓起司控根本想二刷，售價 20 元，還有「半熟乳酪塔」，主打塔皮香酥、內餡柔滑，奶香濃但不膩，售價 79 元，平日 14:00 後可搭配鹹點與飲品組成下午茶組合，優惠價售價 149 元。