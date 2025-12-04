台南美滿炸雞進駐環球A8　人氣招牌菜「香菜炸雞」也來了

▲台南美滿炸雞進駐環球A8。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

環球購物中心桃園 A8 有新味！台南美滿炸雞近期正式北上，在 A8 開出全台第一家速食店型態門市，品牌以「亞洲風味 × 創新炸雞」為主軸，最具代表性的就是外酥內嫩的炸雞搭配獨家多層次醬汁，其中台南本店爆紅的「香菜炸雞」也登場，此外還加碼全新開發、每日限量販售的「炸雞飯捲」，炸雞控跟香菜控快快放入口袋名單。

▲美滿炸雞「無敵炸半隻雞」採限量供應，加上自選特製醬料。

美滿炸雞從台南開元市場竄紅，以黑糖蜂蜜雞翅與辣薯泥雞腿等特色品項吸引排隊人潮。桃園 A8 首店將市集文化濃縮成速食形式，空間以大面積亮粉色搭配木質調呈現街頭與溫度感，延續原本攤位的親切感，也增加更整潔俐落的用餐體驗。店面開放式視覺與亮眼燈箱，讓整體風格更具辨識度。

北部首店同步推出兩大主角，包括台南本店的人氣品項「香菜炸雞」，使用翠綠香菜製成醬汁，裹在酥脆雞塊外層，吃起來同時帶有香草清香與酥脆口感，熱度與清爽度並存，是品牌最具記憶點的風味。首次推出的炸雞飯捲，靈感來自亞洲飯捲文化，將美滿的招牌炸雞與台式飯捲結合，採每日限量供應。

店內也販售多款市集時期的熱門品項，包括炸雞柳、自選醬料半隻雞、炸雞吐司與漢堡等，讓消費者能在一個空間內品嚐到多種創意炸雞料理，延伸原有市集的熱鬧感。美滿炸雞桃園環球 A8 店自 12／5 起開幕，營業時間為上午 11 點至晚上 10 點。「炸雞飯捲」為每日限量販售，每人限購 2 份，售完為止。

在日本擁有56年歷史的法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」，將於 12／5 至 12／25 首度登台，於新光三越台北信義新天地A11一樓開設期間限定快閃店。帶來品牌經典、現烤出爐的「費南雪」與多款台灣限定伴手禮盒。





其經典招牌「費南雪」以杏仁奶油香氣與入口即化的鬆軟口感聞名。嚴選的加州杏仁以低溫完整豆粒進口，並於工廠研磨後 10 分鐘內立即投入製作，好鎖住最新鮮的香氣。奶油則遵循法國傳統的「前發酵製法」，不添加任何香料，完美呈現天然風味，年銷售量高達3,200萬顆，連續8年榮獲金氏世界紀錄。

費南雪除經典原味外還有 「京都・匠抹茶費南雪」、 「巧克力風味費南雪」與 「神戶二郎草莓費南雪」可選擇。業者表示快閃店消費滿 1,400 元，還能參加「巨型扭蛋機」抽獎活動，最大獎為「東京雙人旅行券—HENRI CHARPENTIER 銀座Maison 甜點體驗之旅」。