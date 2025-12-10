人生怎麼能用成功或失敗定義？我們都不只是結果的總和

文／人物誌

從小我們就被灌輸要成為「成功的人」。考試要考高分、升學要進名校、工作要進大公司。社會畫了一條隱形的線，一邊是成功，一邊是失敗。但人生是二分法那麼簡單的嗎？

有人30歲離職裸辭卻因此找到新的方向；有人在看似穩定的職場中逐漸失去了自己。哪一個才是成功？哪一個又算是失敗？這個問題似乎不該存在。

▲人生何謂才是成功？何謂又是失敗？（圖／《如果我不曾見過太陽》劇照，下同）

成長的環境讓我們忘了模糊地帶

我們的教育與文化習慣總喜歡給結果貼標籤。老師誇獎考第一名的學生，卻少有人問那個努力卻仍拿到中等分數的孩子，為什麼他還願意繼續嘗試。長大後的社會也是如此，媒體愛報導白手起家的成功故事，卻鮮少關心那些默默撐過失敗、依然選擇生活的人。

這樣的環境讓我們習慣用結果去定義價值，久而久之，我們甚至害怕嘗試，因為一旦沒成功，就彷彿被貼上失敗者的標籤。而事實上，大多數人的人生都在這兩者之間，有掙扎、有努力、有放棄，也有再次出發。這些模糊的片段，才是真實樣貌。

人生其實是一條曲線

如果把人生畫成一條線，那它應該是起伏的，有時上升、有時下墜。所謂的成功與失敗，不過是這條線上的某幾個節點。你在谷底學到的東西，可能成為下一段高峰的養分；你在高處體驗到的孤獨，也可能成為你重新思考人生方向的契機。

但我們太容易遺忘：人生是過程，不是總結。也或許是社會的框架太難突破，即便我們活在感覺一直在進步的世界，卻還是很難放下或逃離傳統思維。

成功與失敗之外，還有正在經歷

或許，我們該把人生的定義從「成功或失敗」改為「正在經歷」。漸漸習慣理解，跌倒不再是恥辱，而是旅程的一部分；成就也不是終點，而是一段階段性的風景。

我們都被成功學的語言包圍太久了，以至於忘記了人生最根本的樣貌。它是流動的。沒有誰能永遠在頂端，也沒有誰永遠在谷底。

所謂的人生，不是輸贏的戰場，而是一條不斷修正方向的路。而我們能做的，就是在這條路上，學會溫柔地看待自己，並允許自己「還在路上」。

延伸閱讀

