陳庭妮發現Dior包「鍊帶上有蝴蝶結」超開心！聖誕節連狗狗的禮物都買好了

▲▼ Dior台北101旗艦店節慶酒會-陳庭妮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳庭妮穿Dior 2026春夏服裝參加派對。（圖／記者黃克翔攝）

記者林明瑋／台北報導

Dior在台北101旗艦店舉辦節慶派對，包括全球代言人周杰倫、Dior台灣品牌大使陳庭妮、新生代女星林奕嵐以及知名小提琴家陳銳都出席，陳庭妮穿著立體花朵裙，搭配黑色手拿包，她說：「設計師Jonathan給了大家很不一樣的樣子，很多細節，像這個包包我以為是手拿包，但其實有鍊帶，而且鍊帶上有蝴蝶結！」聖誕節是陳庭妮最喜歡的節日，她透露不但準備了老公胡宇威的禮物，連狗狗Chelsea的禮物都買好了。

▲▼ Dior台北101旗艦店節慶酒會-周杰倫 。（圖／記者黃克翔攝）

▲周杰倫穿西裝露出胸膛，現身Dior節慶派對。（圖／記者黃克翔攝）

為了迎接年底的歡樂時光，Dior台北101旗艦店以金色微型元素點綴，結合品牌經典符碼，打造象徵希望與祝福的聖誕樹，各式配件無論參加聚餐、出席派對都能讓造型更出眾，經典的Lady Dior包以雙色白金配色版本亮相，綴以金絲線刺繡，Dior Toujours 與 D-Journey包款採用金色仿舊皮革打造，Dior Voyage包款則以柔和曲線與淡拿鐵色調登場，Dior Tribales系列飾品，運用珍珠與水晶點綴，並推出嶄新設計，珍珠母貝上飾有迪奧先生的星星、四葉草、蜜蜂與愛心幸運符號，為造型增添閃耀光彩。

▲▼ Dior台北101旗艦店節慶酒會-陳庭妮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Dior。（圖／品牌提供）

▲Dior。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮拿的包包名為「Dior Bow」，包包的鍊帶穿插蝴蝶結造型，相當可愛。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

陳庭妮穿著新任創意總監Jonathan Anderson設計的服裝參加派對，以黑色絲綢上衣搭配立體花朵裙，深V開在背後，微微露出性感，她認為Dior新系列簡約又耐看，而且有很多令人欣喜的細節，指著手上的包包說：「原本我以為是手拿包，其實有鍊帶，而且鍊帶還有蝴蝶結！」

聖誕節是她最喜歡的節日，家裡的聖誕樹早已裝飾完成，每年她都會買一個聖誕掛飾，看見就會想起當年做了什麼、在哪兒買下了掛飾，她說：「這些有故事的聖誕掛飾，我已經有10幾個了。」給老公胡宇威、愛犬Chelsea的禮物也已經買好，她表示挑禮物的秘訣就是「用心聆聽」，她說：「像是買禮物給另一半，平常一定有些蛛絲馬跡，會發現什麼是他缺少但捨不得買的。」

▲▼ Dior台北101旗艦店節慶酒會-陳銳。（圖／記者黃克翔攝）

▲小提琴家陳銳難得參加時尚活動。（圖／記者黃克翔攝）

小提琴家陳銳和周杰倫是好友，他透露兩人的幽默感很相似，而且笑點都很低，他說：「我們之前才在澳洲見面，每次都覺得他有很多新的、好玩的想法，」甚至笑言：「雖然我沒有變魔術，但我對魔術很有興趣。」出席時尚派對，他穿高領毛衣配格紋西裝，搭配休閒鞋，他形容是「傳統加上摩登」，和他是古典音樂家，卻又結合科技做了幫助學習音樂的Tonic應用程式一樣，讓新與舊完美融合在一起。若要挑選聖誕禮物，他大推圍巾，不但可以和家人、另一半共用，還可以「圍在一起」，他浪漫地說：「還可以噴一點香水在上面，讓對方也很溫暖。」

▲▼ Dior台北101旗艦店節慶酒會-林奕嵐。（圖／記者黃克翔攝）

▲林奕嵐以鬆弛的休閒上衣搭配優雅的裙子，碰撞出不一樣火花。（圖／記者黃克翔攝）

林奕嵐穿著休閒感的長袖Polo衫搭配細節滿滿的裙子，手上的Lady Dior包有可愛的蝴蝶結裝飾，她說：「我最近喜歡小可愛的東西，回歸少女心。」並透露買了多個蝴蝶結髮夾，但只在家裡洗臉的時候使用，不敢夾出門，聖誕節將回美國跟家人一起過，她說：「前陣子有在Dior的店裡逛了一下，已經準備好一些小禮物了。」

▲Dior。（圖／公關照）

▲Dior。（圖／品牌提供）

▲Dior。（圖／品牌提供）

▲Dior。（圖／品牌提供）

▲Dior為年底節慶打造充滿氣氛的作品。（圖／品牌提供）

除了旗艦店的妝點，Dior並釋出的全新節慶形象影片，穿梭於奇幻花園與迷宮，充滿魔法與俏皮氛圍，在魔鏡折射下，30 Montaigne等經典作品逐一現身，宴會中處處可見幸運護身符，Dior標誌性的籐格紋、Oblique緹花、法式印花以及象徵守護的八芒星等元素，構築出節慶美學饗宴。

▲Dior。（圖／品牌提供）

▲Dior Ballet籐格紋斜紋軟呢高跟鞋35,000元（左）、Dior Vibe休閒鞋38,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲Dior。（圖／品牌提供）
▲Dior髮箍25,500元、珠飾耳環19,000元。

▲Dior。（圖／品牌提供）
▲Dior粒面皮革鑰匙圈18,500元、雀鳥造型皮革鑰匙圈22,000元。

▲Dior。（圖／公關照）
▲Dior Toujours印花刺繡提包125,000元（左）、Lady Dior金色籐格紋小羊皮迷你包205,000元（右）。

▲Dior。（圖／品牌提供）
▲Dior Caro金絲線緹花鍊帶包96,000元、Diorstar金絲線緹花肩背包81,000元。

【看更多節慶系列】

CELINE
CELINE在節慶時刻充分傳遞多重疊搭美學，頗具份量的項鍊、手鍊是吸睛焦點，各種吊墜搭配出屬於自我的風格，皮具、高訂香水也都是節日的重要角色，為自己的造型加分，或是做為禮物送給家人、朋友，一起歡聚慶祝，氣氛與心意都滿滿。 

▲節慶系列Boucheron Celine。（圖／品牌提供）

▲節慶系列Boucheron Celine。（圖／品牌提供）

▲節慶系列Boucheron Celine。（圖／品牌提供）

Boucheron
Boucheron（寶詩龍）邀集韓韶禧、Mina、Daisy Edgar-Jones與Dilan Çiçek Deniz等品牌大使，演繹節慶季節的魔力，韓韶禧穿著白色高領衫與裙搭配Serpent Bohème系列珠寶，散發婀娜女人味，Mina以羽毛裝與Quatre Classique系列Tube主題頸鍊、手鐲等，很有態度。

▲節慶系列Boucheron Celine。（圖／品牌提供）

▲節慶系列Boucheron Celine。（圖／品牌提供）

▲節慶系列Boucheron Celine。（圖／品牌提供）

►周杰倫親曝新專輯進度　「真空西裝露胸肌」現身示範Dior性感穿法

