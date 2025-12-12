錢包什麼顏色最招財？6款招財色推薦＋選色指南讓你錢不離身

文／美人圈

是不是常聽人說「錢包換運氣」？有時候真的不是心理安慰！錢包不只是拿來裝錢，更默默影響著我們的金錢能量，大家都知道長夾比短夾更聚財，但你知道嗎？其實不同顏色的錢包，各自有自己的財運設定！有的幫你守錢、有的幫你衝業績、有的默默吸引貴人靠近。這次幫大家整理6種常見的招財色系＋適合的人，讓你換錢包不只換造型，順便把好財運一起帶身上！

▲常見的招財色系錢包。（圖／CHANEL、Louis Vuitton）

6種常見錢包招財色系

黑色錢包：穩定聚財、不出錯的安全牌

如果你不知道怎麼選，那就選黑色吧！黑色長夾可以說是財運界的安全牌，不但經典百搭，更是風水中的「水」屬性，象徵沉穩、流動與穩定聚財的能量，無論你是上班族、斜槓族、投資人還是學生，黑色錢包都能給你一種「錢會乖乖待著不亂跑」的安定感。

▲黑色錢包不出錯的安全牌。（圖／CHANEL）

不喜歡太招搖、也懶得管風水？黑色就是不會出錯的萬用選項！尤其搭配霧面皮革或小牛皮質地，不僅時髦耐用更能提升氣場，重視財富穩定性又不想冒險的你，「黑色錢包」真的可以為你的財運默默助攻！

▲黑色不僅時髦耐用更能提升氣場。（圖／COACH）

黃色、棕色錢包：穩穩守財派的首選

想讓錢留下來，不是只有努力賺，還要懂得守！黃色與棕色錢包正是「守財型」代表，特別適合已經累積到一定資產、希望穩定累積財富的人。這兩個顏色在風水裡象徵著「土」，有厚實、踏實、穩健的能量，能有效防止金錢外流，尤其是棕色，總給人一種老派但穩重的信任感，搭配皮革質地更顯成熟魅力。

▲黃色、棕色錢包穩穩守財派的首選。（圖／LOEWE）

而黃色款則略帶活潑感，適合喜歡低調中帶點亮點的你。不追求一夜致富，只想財運慢慢累積、戶頭穩穩增長？這色系真的可以閉眼入！非常適合小資族進入財務規劃階段後的升級版本。

▲這色系真的可以閉眼入。（圖／TORY BURCH）

白色、銀色錢包：錢進錢出的吸金磁鐵

白色與銀色錢包在風水中屬「金」，有著強大的吸財力！對於業務型工作者、自營者、創業者來說，這類顏色的錢包特別適合，象徵著資金快速流動、財氣活絡。不過也正因為是「流動」，所以賺得快、花得也快，如果你本身有良好的金錢規劃能力，這款就超適合你！

▲白色與銀色錢包在風水中屬「金」，有著強大的吸財力！（圖／CHANEL）

尤其銀色款式時尚又不失高級感，不管是低調金屬光澤或是帶有亮片設計，都有一種神秘又富貴的vibe。想要2025年財運升溫、接更多好案子，白銀色錢包真的可以試著收編一個！

▲白銀色錢包。（圖／Saint Laurent）

紅色、紫色錢包：財氣強但記得Hold住

紅色和紫色錢包的能量非常強大，屬於「火」元素，象徵熱情、爆發力和極強的吸金力。這種錢包超適合對自己有自信、能掌握投資與消費節奏的人，比如從事時尚、美妝、藝術等需要靈感與感受力的領域。紅色錢包常被認為是「旺財色」，特別適合大膽型使用者。

▲紅色象徵熱情、爆發力和極強的吸金力。（圖／Louis Vuitton）

而紫色則多了一點神秘與貴氣感，非常適合喜歡走高端氣質風格的你，但也別忘了，火的能量強勢，錢進來得快，流出去也可能不手軟！所以使用這色系錢包的前提是：「你能掌控它，不是被它牽著走」。

▲紫色非常適合喜歡走高端氣質風格的你。（圖／CELINE）

綠色、青色錢包：想升職加薪選它！

正在打拼事業、準備轉職還是正在創業期？那你絕對要是綠色或青色的錢包！這兩個顏色代表「木」，象徵著生長、突破與延伸，對於渴望財務快速成長的人來說超級加分。尤其是綠色系在這兩年時尚圈也很紅，從BV的草綠色到奶油青色，各種搭配都很亮眼，拿出來付款那瞬間都覺得好像財氣跟著湧現！

▲綠色或青色的錢包象徵著生長、突破與延伸。（圖／Bottega Veneta）

這色系的錢包有種潛在「衝刺力」，非常適合剛進入新領域、急著打開收入通道的你，不過也要記得，這類錢包需要搭配積極的行動力才能發揮最大效果，千萬別只是等著它自己來招財，要你的人也「動起來」才行！

▲綠色系的錢包有種潛在「衝刺力」。（圖／Bottega Veneta）

藍色錢包：穩定與智慧的象徵

藍色在五行中也屬「水」，和黑色一樣代表流動與穩定，不過相較於黑色的低調與穩重，藍色更多了理性與冷靜的特質，適合從事金融、理工、法律等邏輯性強、需要精準思考的工作者。藍色錢包可以幫助你在金錢規劃上保持清醒頭腦、不衝動花錢，像是幫你「智控荷包」，但也因為屬性偏冷靜，不一定有快速招財的效果，適合追求長期穩定收益效果的你。

▲藍色錢包適合從事金融、理工、法律等邏輯性強、需要精準思考的工作者。（圖／Louis Vuitton）



