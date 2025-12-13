CORTIS私下愛用香水公開！成員們特別鍾愛Jo Malone散發初戀男友氣息

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國新生代男團CORTIS人氣持續飆升，5位成員除了把姊姊們的心都征服外，強烈的音樂風格、前衛時尚感席捲舞台更是圈粉無數，就連私下的香氛品味也都充滿話題。成員們特別鍾愛英國香氛品牌Jo Malone London，從清新茶香到果香木質編輯都整理出來了，趕快去GET同款！

JUHOON：Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭香水

總是笑咪咪的Juhoon（金主訓）最愛英國梨與小蒼蘭，這支也是Jo Malone London最經典的香水，前調以威廉梨的清甜果香揭開序幕，中調綻放純淨的小蒼蘭花香，最後由廣藿香添上深度與穩重，這款香氛兼具果香的清新與花香的細膩，完美體現Juhoon舞台上瀟灑自信、私下卻溫柔體貼的紳士氣息。

MARTIN：Jo Malone London 黑莓子與月桂葉香水

身為CORTIS的隊長Martin（馬丁），對香氣的選擇同樣展現出他率性的品味！他私下愛用Jo Malone London黑莓子與月桂葉香水，這支也是品牌在韓國銷售No.1的香水，以多汁黑莓的微酸果香開場，中調的月桂葉帶來清新綠意，最後由雪松木作為沉穩收尾。整體香氣明亮卻不浮誇，既有果香的朝氣，也藏著木質調的神秘。

MARTIN：SW19 Midnight 空間噴霧

另一款Martin私下愛用的香氛是韓國香氛品牌SW19 的 Midnight空間噴霧，前調以鈴蘭與白蓮花揭開序幕，帶來乾淨、輕亮的花香氣息；中調轉為白麝香與柔粉香的溫暖包覆，最後由性感麝香、檀香與安息香脂收尾，留下一抹靜謐又神秘的木質餘韻。

SEONGHYEON：Jo Malone London 鼠尾草與海鹽香水

總是散發沉穩氣場的SEONGHYEON（嚴成玹），最愛的香氣是Jo Malone London鼠尾草與海鹽香水。這支香水前調的海鹽氣息清新自然，就像是有海風吹拂肌膚那樣自在舒服；中調的鼠尾草帶出淡淡木質草本香，乾淨又帶點英式俐落感，最後以礦物般的柔和尾韻作結。這款香水沒有明顯的甜度，卻格外耐聞，就像是嚴成玹給人低調、灑脫，卻又帶點讓人上癮的從容氣質。

KEONHO：Jo Malone 伯爵茶與小黃瓜香水

CORTIS人氣小霸王也是團體中忙內的KEONHO（安乾鎬）則鍾愛Jo Malone London伯爵茶與小黃瓜香水，前調佛手柑散發清新提神的茶香，中調融入小黃瓜的青潤脆感，最後以蜂蠟的溫暖甜韻收尾，這款香氛層次細膩、不張揚，香氣如他本人般乾淨純粹，正如安乾鎬舞台上活力四射、私下卻溫柔可愛的反差魅力一樣，一聞就讓人忍不住微笑。

JAMES

2005年生的JAMES （趙雨凡）是團體中最可靠的大哥，他一個眼神示意，其他成員們絕對不敢調皮！擁有港泰混血的深邃五官、舞台上的他總是氣場全開，出道前趙雨凡曾是男團Trainee A的預備出道成員，也曾在BTS田柾國〈Seven〉 舞台中擔任舞者，更親自為TOMORROW X TOGETHER、ILLIT編舞，不過目前還沒有公開自己私下愛用的香水，期待他未來能親自揭曉自己的愛用私香，讓粉絲們再心動一次！

