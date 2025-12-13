fb ig video search mobile ETtoday

信義區早餐地圖更新！福來早餐首間形象店開幕　台味早餐控快衝

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

台北信義區的清晨有了新的色調！深耕巷弄多年的福來早餐正式迎來品牌首間形象店，以充滿朝氣的橘色為基調，搭配水泥灰與木質紋理，讓熟悉的台味早餐在城市心臟地帶換上一身輕快而俐落的模樣。

這次除了有新店和早餐控見面外，品牌也同步更換菜單，端出幾款讓人一早就被香氣叫醒的台味新品，花生濃郁、椒麻微辣都超級誘人，讓早晨的味道自由而奔放。福來在2016年創立，以樸實又帶情感的台灣古早味收服了上班族與外國旅客的胃。如今走入信義區的巷弄，帶來的是更完整的品牌樣貌，像是把熟悉的街角早餐攤用乾淨俐落的方式放進一個更從容的空間裡，再加上一抹迎接日光的橘色。

台味早餐控快衝！「福來」光復形象店開幕，信義區早餐地圖更新

必吃招牌：熱炒蘿蔔糕尬米腸與燉肉吐司

熱炒蘿蔔糕尬米腸一直是福來最受擁護的靈魂菜色，鐵板熱氣推著米腸與蘿蔔糕的香味，第一口下去就是台灣人心裡的家常味，小編真的超喜歡這道。招牌燉肉吐司系列則將濃郁燉豬肉完整鎖入柔軟吐司，醬香豐富，卻不喧賓奪主。福來擅長把傳統味道重新整理，用更俐落、乾淨的方式呈現，讓早餐變成值得期待的小儀式。

台味早餐控快衝！「福來」光復形象店開幕，信義區早餐地圖更新

晨光橘新空間：信義區的靜謐角落

光復形象店以晨光橘為主色，在水泥灰與木質之間交織出明亮俐落的橘牆，成為許多人一踏進門就會拿出手機拍照的打卡點。這裡同時公開品牌全新LOGO，試營運期間吸引不少早午餐迷與信義上班族到訪。空間沒有多餘的裝飾，卻有恰到好處的溫度。木質桌面與柔光營造出舒適放鬆的氛圍，宛如城市中靜謐的角落，一進門熟悉的台味香氣便能安放人心。

台味早餐控快衝！「福來」光復形象店開幕，信義區早餐地圖更新

台味早餐控快衝！「福來」光復形象店開幕，信義區早餐地圖更新

目前福來在台北與新北都有門市，包括忠孝復興、古亭與新埔等捷運站周邊，甚至還有捷運店型態，對於上班族來說真的非常方便。信義光復形象店對品牌來說是一個轉折點，完整呈現福來心中的台味樣貌。品牌團隊表示，希望讓更多人看見台灣早餐的多種可能，不只樸實，也能很有精神、很有態度。

台味早餐控快衝！「福來」光復形象店開幕，信義區早餐地圖更新

台味早餐控快衝！「福來」光復形象店開幕，信義區早餐地圖更新

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《怪奇物語》Ｘ築間！全台6間主題店開跑，沉浸式「魔神鍋物套餐」太吸睛

【Threads上紅什麼】香港7-11開賣泰國爆紅「樂天小熊餅乾麥片」，打造童年夢想早餐杯

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 早餐, 信義區, 台味早餐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

以茶代水超危險！營養師點名腎結石「4大風險族群」　

以茶代水超危險！營養師點名腎結石「4大風險族群」　

為何越來越多人愛談姐弟戀？「5大優點」甜到讓人上癮

為何越來越多人愛談姐弟戀？「5大優點」甜到讓人上癮

最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒 頭髮最近掉好多！盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？ 「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說 5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 女生必看「低成本富養自己」好習慣！提升自我別在最好的年紀活得太便宜 莫莉揭信義區聖誕打卡熱點　性感秀Pandora應景首飾 女生個性越好越容易遇到渣？無底線、填滿對方需求成工具人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面