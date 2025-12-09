極簡台牌JOUCUS秋冬必買推薦！披肩大衣、斑點外套穿出高質感

記者鮑璿安／綜合報導

提到近年來受到矚目的極簡品牌，少不了由KOL徐琁 COS 所創立的 JOUCUS，近期打造2025 秋冬展覽空間，傳遞極度安靜、近乎純白的沉澱氛圍。當中的冬季穿搭單品也充滿細節亮點，無論是配件、大衣或是圍巾都賦予極高實穿性！





▲ JOUCOS AUTUMN/WINTER 2025 。（圖／品牌提供）



在冬日午後的柔光中，品牌刻意以簡潔的藝廊場域承載服裝，讓面料的毛絮、織紋、折線與份量感被放大。除了服裝本體，影像與織品裝置也成為敘事的一部分，投影捕捉全球各地不同時空的細節：風掠過草面、建築邊緣的陰影、日光照在表面的微妙亮度……這些自然紋理反射到展場中，再與衣料的立體剪裁呼應，使觀者彷彿能透過服裝看見時間的流動。織品雕塑則像延伸自衣物邊界的語彙，柔軟、彎折、層疊，呈現 JOUCOS 對於材質處理的敏銳度。

首先值得推薦的是展場窗邊最受注目的焦點，咖啡棕羊毛披肩大衣，以披覆式結構打造上身份量，透過自然垂墜形成雕塑般的弧形，不刻意強調身形，而是用布料本身的厚度與溫度展現力量，點綴上標誌性的四格花窗 Logo，適合喜歡低調卻具存在感的人穿著。

另一款則是黑白不規則斑點的仿毛皮外套，以細緻柔軟的毛流與俐落立領打造冬季亮點，透過仿生紋理重新詮釋冬季外衣的趣味與奢華。在展場掛架上能看到更實穿的系列核心，如貼合身形的白色羅紋上衣、去除多餘線條的黑色長身洋裝，它們以極簡輪廓承接大衣的力量，形成 JOUCOS 一貫建築剪裁、內裡極簡的穿搭結構。

同場加映更多台灣服飾品牌





▲Studio Doe 的「Doe：Molly 系列」主打 QQ 毛絨材質，以蓬鬆卻輕盈的質地捕捉冬季特性，並透過俐落結構避免厚重感 。（圖／品牌提供）

Studio Doe 的「Doe：Molly 系列」主打 QQ 毛絨材質，以蓬鬆卻輕盈的質地捕捉冬季特性，並透過俐落結構避免厚重感，讓外套在份量與線條間取得穩定平衡。延續品牌對機能與美感的兼具追求，新品外套採用雙面可穿設計，兩面不同材質與色調皆能獨立成立；腰部隱藏式拉鍊則提供短版與長版兩種穿法，讓穿著者能依照天氣與造型自由切換。