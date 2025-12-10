中式飛馬刺繡、花卉玉鐲包超美！夏姿春夏馬術與嬉皮交織「東方浪漫」

記者鮑璿安／台北報導

SHIATZY CHEN 夏姿・陳於中山旗艦店正式發表 2026 春夏系列《不停 Unstill》，創意總監王陳彩霞以「馬不停蹄」為靈感，將東方馬術文化與 70 年代嬉皮美學結合，打造一段自由奔放又飽含詩性的旅程。呼應明年馬年即將到來，許多馬術元素充斥其中，為新中式注入一股活力脈動。

▲本季以飄逸蕾絲與輕盈烏干紗揭開序幕，白色長裙疊搭丹寧刺繡馬甲，既浪漫又帶著幾分不羈 。（圖／品牌提供）

本季以飄逸蕾絲與輕盈烏干紗揭開序幕，白色長裙疊搭丹寧刺繡馬甲，既浪漫又帶著幾分不羈，東方 「馬踏飛燕」 的靈動，與西方羽翼駿馬的力量交會。裙襬隨步伐微微搖曳，呈現品牌擅長的「長加長」流線輪廓，優雅中透著野性。而真絲印花、特殊的連袖東方剪裁與波西米亞式垂墜層次，則替整體造型注入更多嬉皮年代的自由靈魂，是中西結合的更上一層樓。

展區陳列的黑色晚禮服、層層薄紗的浪漫長裙與手工刺繡外套，也完整呈現夏姿擅長的「東方工藝語彙」，本季以十字繡、緞帶刺繡為主軸，打造出玫瑰與山芙蓉意向盛開其中，與皮革肌理在本季相互交織，使服裝從細節到輪廓都展現高度手作溫度。

本季另一個焦點在於大量馬術符號，最具代表性的「金屬馬鐙釦飾」被重新設計後，用於腰帶、耳環、項鍊等配件，象徵力量與平衡，也替柔和布料注入一絲剛性。經典玉鐲包款呼應天藍色刺繡，採頭層皮製作、以山芙蓉色調迷幻渲染，細看彷彿是一幅細膩的袖珍畫作。

同場加映話題包款

Valentino Garavani Panthea 手袋

Valentino Garavani Panthea 手袋傳承創意總監Alessandro Michele的極繁美學核心，以立體雕塑線條與 V 形皮革結構為設計亮點，融合蠟感皮革層次，營造出光影交錯的奢華效果。包身正面飾有雙豹頭金屬搭扣，象徵力量與野性之美，可拆式孔眼肩帶則讓造型更具靈活性，能在手提與肩背間自由轉換。