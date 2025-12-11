高允貞為愛牌M+FG示範冬日質感穿搭！女神同款羽絨衣、Logo上衣必收

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣演員高允貞以清冷溫柔的氣質擄獲大批粉絲，如今她再添新身分，正式成為 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG）台灣區品牌代言人。隨著 2025 冬季系列《THE HOURS》登場，她換上各種實穿的Logo上衣、羽絨衣，親自詮釋冬日溫柔穿搭範本，以下將推薦單品一次整理給大家。





▲韓星高允貞正式成為 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG）台灣區品牌代言人，示範2025 冬季《THE HOURS》系列。（圖／品牌提供）

在本季大片中，高允貞於木屋、松林與冬陽間穿梭，她身穿黑色可拆式鴨絨羽絨外套，蓬鬆輪廓勾勒冬日安全感，內搭圈圈紗經典 LOGO 針織上衣，材質柔軟而富層次，讓整體造型在低調中帶出質感焦點。搭配高腰褲、腰帶的方式，也展現她向來擅長的簡潔又俐落的冬季風格。另一套造型則以奶油色短版羽絨外套搭配高腰丹寧 A 字裙，溫暖的奶油色與冬日陽光相互輝映，呈現乾淨明亮的視覺效果。

而充滿居家感的淺藍 LOGO 羽絨外套 則展現女孩私下最放鬆的一面；柔軟飽滿的蓬度配上杏色休閒褲，讓冬日的舒適感被完整放大；藍色也呼應本季低飽和的配色主題，將 M+FG 一貫的實穿性延伸到更多生活場景。2025 冬季《THE HOURS》系列從 毛料、針織、法蘭絨到各式羽絨單品，皆以「陪伴日常的穿搭語言」為核心，透過鬆弛的輪廓與細膩材質，建構出能自由穿梭城市生活的冬季衣櫥。包括格紋襯衫外套、短版羽絨背心、麂皮穆勒鞋、毛絨針織圍巾等單品，也都因高允貞同款效應備受矚目。

更多冬季羽絨服推薦

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。





▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

