包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

奢華的皮具包款承載著手工溫度，這股難以取代的魅力，總是能讓時尚愛好者爭先恐後地渴望入手，來自比利時的皇家御用品牌Delvaux在年末時刻為旗下經典包款Brillant、Tempête手袋注入璀璨的節慶意向，尤其是鑲嵌數千顆金、銀色玻璃珠而成的D字圖案，猶如星空閃爍，照亮你的歲末派對時刻。





▲Delvaux推出以「Mirage 璀璨工藝」為主題的節慶限定系列，把手袋化作光影下的珍稀裝飾 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）



Delvaux推出以「Mirage 璀璨工藝」為主題的節慶限定系列，把手袋化作光影下的珍稀裝飾，走入一場由工藝與節慶編織而成的冬日舞台，工坊裡的皮革裁切、打磨與縫紉，被映照成與節慶餐桌佈置同樣精緻的儀式，在細節中堆疊溫度與尊榮質感。





▲ Brillant Mini Alchemist以濃黑皮革為底，刷上金色鏡面般的光影層次。（圖／品牌提供）

本季最受矚目的 Brillant Mini Alchemist，以濃黑皮革為底，刷上金色鏡面般的光影層次，營造彷彿金箔在皮革上暈染開來的迷人效果，堪稱手工藝之巔峰，每一顆包款都擁有不同的色澤效果。標誌性的 Brillant 金屬扣被包裹在光影中央，華麗卻不張揚。此款使用 Delvaux 擅長的精準皮革折線技藝，使包身輪廓凜然立體，同時保留細膩柔軟的觸感，展現品牌近兩世紀以來對工藝的極致研磨。





▲Cool Box Mini Mirage，則以低調的黑色粒面皮革襯托出滿版金銀色細點。（圖／品牌提供）

另一款 Cool Box Mini Mirage，則以低調的黑色粒面皮革襯托出滿版金銀色細點，工匠以手工逐顆鑲嵌數千顆金、銀色玻璃珠，細緻鋪陳成標誌性的D字形圖案，外觀上不那麼明顯，卻能在細看之間發現端倪，像極了節慶夜空中的星群在包身輕盈跳動閃爍，也恰好呼應品牌一貫的靜奢理念，與深邃的黑色皮革形成鮮明對比。柔韌的皮革結構搭配霧金色 D 形扣飾，使硬挺輪廓增添圓融氣息，更凸顯 Delvaux 工坊在材質呈現上的精準掌控。搭配金屬環釦與俐落提把，使它在派對、晚宴或日常穿搭中都能自然轉換角色。

Tempête PM Mirage 彷彿是為節慶夜晚而生的藝術品，結構感、光影感與金屬質感交織，既保留 Tempête 的經典建築輪廓，又透過 Mirage 系列的打孔光影將它推向更具未來氣息的方向。





▲Tempête手袋 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。