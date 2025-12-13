fb ig video search mobile ETtoday

2025山谷燈光節打造全台最高聖誕樹　順道享受梨山、谷關在地美食

>

文／MENU美食誌

來梨山感受滿滿的聖誕氣氛，順道享受道地的美食，小編網羅六間餐廳，還不快筆記下來！

新川生鱘龍鱒魚餐廳
台中市和平區

谷關老字號的臺菜餐廳，主打以鱘龍魚入菜，從清蒸、鐵板、藥膳湯到生魚片，每道都新鮮味美，推薦當歸鱘龍魚煲湯、紹興大白蝦、梨山高麗菜、清蒸鱘龍魚。

▲谷關美食 。（圖／美食誌提供）

▲新川生鱘龍鱒魚餐廳。（圖／美食客肥宅吃透透提供）

虹夕諾雅谷關 溫泉渡假村
台中市和平區

為日本星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村，以豐沛的在地食材結合日式烹調手法呈現，菜單每三個月會做更換，每次用餐都有不同驚喜。

▲谷關美食 。（圖／美食誌提供）

▲虹夕諾雅谷關 溫泉渡假村。（圖／美食客耳東食卓提供）

再咖啡Zai Cafe
台中市東勢區

東勢牛稼莊新開的咖啡廳，提供丼飯、麵食、飲品及甜食，主打牛肉麵與丼飯，餐點皆為現點現做，推薦奶油啤酒拿鐵、再布丁、再咖啡紅燒牛肉麵、茂谷美式。

▲谷關美食 。（圖／美食誌提供）

▲再咖啡Zai Cafe。（圖／美食客Ruru花食間提供）

和平客棧
台中市和平區

主打甕仔雞、山產野味、道地客家菜，保留了傳統的味道並融入了當地的新鮮食材，推薦三杯放山雞、清蒸鮮魚、炒板條、九層塔煎蛋、甕仔雞和金沙花椰菜。

▲谷關美食 。（圖／美食誌提供）

▲和平客棧。（圖／美食客趴趴造提供）

魚之鄉
台中市和平區

用餐空間屬於半開放式，提供單點及套餐選擇，餐廳也有販售鱘龍魚的周邊商品，推薦岩燒鱘龍魚、碧玉鱘龍魚粥、避風塘鱘龍魚骨、鮮蔬鱘龍魚鬆和養生銀耳龍首鍋。

▲谷關美食 。（圖／美食誌提供）

▲魚之鄉。（圖／美食客Cynthia提供）

金谷餐廳
台中市和平區

坐落於谷關風景區，主打山產與活鱒魚三吃，保留傳統客家料理的原味，推薦鱘龍魚蒸餃、梨山高麗菜、蔥爆山豬肉、烤鱘龍魚、香酥溪蝦和清蒸鱘龍魚。

▲谷關美食 。（圖／美食誌提供）

▲金谷餐廳。（圖／美食客ZrxJypaezS提供）

