有伴侶陪伴不無聊！自己一個人生活也可以很好

一個人也可以好好生活

我們總以為獨樂樂不如眾樂樂，特別是夫妻就應該同進同出，其實不然。因為真正懂得獨處的人，自由支配的時間較多，人生也更加充實。這也是若即若離相處模式的真正意涵。

除了個人行動的自由以外，獨處還有一個好處。

研究指出：人類大腦中最早開始老化的，是額葉。一般大眾普遍認為大腦衰退是從負責記憶的海馬迴開始，但事實並非如此。

額葉是大腦中最為發達的區域，掌管情緒、思考等高階認知功能。當額葉開始老化，也意味著情緒功能的退化，進而導致意願降低、不想動腦、不想活動，結果身心功能逐漸退步。

以下是一個簡單的心理測試，能評估你的意願程度。如果一項都沒有，請務必多留意！

□最近有買報紙（宅配以外）、雜誌或書籍。

□曾經想去旅行或外出用餐。

□ 想主動與朋友、熟人見面。

□想重拾過去的興趣。

情緒老化的三大主因如下，雖然都是隨年齡無法避免的生理現象，但仍可透過個人意識來控制與改善：

• 大腦額葉的萎縮。

• 動脈硬化。

• 幸福荷爾蒙血清素的減少。



額葉只要參與「有趣的、想做的事」，就能被活化；而血清素的減少，也可以透過每天晒太陽來改善。

學會獨處與享受孤獨是人生的課題。因為到頭來總有誰先走一步，只要提前做好心理準備，到了那一天，也比較能保持平靜，讓日子照常過下去。因此，當務之急就是為老後的人生培養自己的興趣。





