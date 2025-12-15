2025聖誕限定美妝＋香水清單！CHANEL隨身香水太美　YSL夢幻必收

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

年末的浪漫氣息從聖誕的閃爍燭光開始蔓延！每年這個時候，各大品牌都換上華麗節慶新裝，從唇彩、眼影到香水香氛，處處都藏著讓人心動的聖誕魔法。2025聖誕，YSL、DIOR、CHANEL、Diptyque等品牌再度登場，以金色流星、星塵光暈為靈感打造聖誕限定系列，每一件都是送給摯愛與自己的最美節慶禮物！

2025聖誕限定美妝＋香氛

2025聖誕美妝推薦：YSL奢金流星聖誕系列

2025聖誕YSL以聖羅蘭先生的最愛：金色與星辰符號為靈感，傾心打造YSL奢金流星聖誕系列，金色紋路宛如流星劃破夜空的閃耀軌跡，帶著亮粉的流光與不羈氣息，從第一眼奪目的流金外觀，到觸膚時細膩而流轉的光澤，將流星絢爛餘暉完美封存於唇膏、眼彩與香水瓶身之中。

YSL 時尚四色眼影盤 #025奢金流星

限量四色眼影盤#025奢金流星以星夜色譜為靈感，四色漸層涵蓋香檳金、玫瑰粉金、啞光裸膚與醇厚棕色，蘊含來自摩洛哥亞特拉斯山脈的咖啡籽油、甜杏仁油與無花果仙人掌籽油，粉質輕盈細膩，霧光、緞光與金屬光層層堆疊，演繹流星劃過夜空後的層層光暈。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲YSL 時尚四色眼影盤 #025奢金流星， NT$3,100。（圖／YSL）

YSL 恆久完美奢燦漠光6色頰彩盤

聖誕全新推出首款高訂頰彩盤！粉皮革與CASSANDRA LOGO外包裝如同精品般奢華質感，六款高訂腮紅色調是摩洛哥沙漠最詩意的縮影，從破曉時分、輕拂沙丘的第一縷粉金色陽光，到緋紅漸層的落日餘暉，可作為打亮、腮紅使用，將摩洛哥沙漠的光影化為雙頰間最迷人的溫度。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲YSL 恆久完美奢燦漠光6色頰彩盤， NT$4,150。（圖／YSL）

YSL 情挑誘光嫩唇凍 #12
YSL 情挑誘光蜜唇膏 #21、#22（官網+獨家櫃點限定）
YSL 奢華唇膏 #1936

今年YSL奢金流星聖誕系列中也將5款唇彩換上閃耀奢華的流金外衣！嫩唇凍#12 宛如破曉時分的裸蜜金光，晶透光澤讓雙唇澎潤立體；蜜唇膏#21 是蜜橘金揉合玫瑰光的裸膚粉色，自然打造嘟翹嫩唇；官網與櫃點限定的#22，蜜桃奶茶調溫柔又討喜。奢華唇膏限量聖誕流金版 #1936，以正紅色絨霧光演繹性感俐落，展現YSL自由、叛逆又奢耀的魅力。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲YSL 情挑誘光嫩唇凍， NT$1,650、YSL 情挑誘光蜜唇膏， NT$1,650、YSL 奢華唇膏， NT$1,650。（圖／YSL）

2025聖誕美妝推薦：嬌蘭 星芒奇想聖誕彩妝系列

2025聖誕，嬌蘭以摺紙藝術為靈感、打造夢幻奢華的星芒奇想聖誕彩妝系列。以白、金、銀三色交織的節慶包裝，從紅寶唇膏、幻彩蜜粉球到高光修容餅，全都換上璀璨限定外衣，將紙藝的幾何之美與節日的閃耀光感融合，綻放出屬於聖誕夜的奇幻星光。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲嬌蘭星芒奇想聖誕彩妝系列。（圖／嬌蘭）

嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏 星芒奇想限定版 #306、#877

經典紅寶唇膏換上摺紙星紋外殼，兩款限定色完美詮釋聖誕氛圍。#306 是優雅玫瑰裸色，襯托自然氣質光澤；#877 則是深紫緞紅，華麗又充滿節慶魅力。唇膏膏體上更雕刻細緻星芒圖案，像是將星夜光輝封存於唇間。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻高訂緞光唇膏 星芒奇想限定版，NT$1,400、嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏彩殼 星芒奇想限定版，NT$1,430。（圖／嬌蘭）

嬌蘭 OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 星芒奇想限定版 #520

以冬夜星空為靈感，四色眼影結合金屬光與緞光質地。金色與銀色如流星閃爍，緞光棕與深裸色則溫柔收邊，堆疊出高雅又節慶的光影層次，日夜妝容都能展現閃耀深邃的眼神。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲嬌蘭 OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 星芒奇想限定版 #520，NT$3,580。（圖／嬌蘭）

嬌蘭 提洛可高光亮彩餅 星芒奇想限定版

首度推出的漸層打亮餅！以細膩粉色與蜜桃色交織出節慶光感。細緻珠光提亮氣色，同時保留柔焦效果，輕刷即可打造自然閃耀的聖誕紅潤。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲嬌蘭 提洛可高光亮彩餅 星芒奇想限定版，NT$2,510。（圖／嬌蘭）

嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜糖護唇油 #389、#429

人氣護唇油換上聖誕限定新色！添加蜂蜜與閃片，兼具豐唇、保濕與高光澤效果，唇妝隨光流轉，#389 為金色閃粉珊瑚橙，甜美又有活力；#429 則是溫柔玫瑰木色，帶藍調閃粉更顯立體。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻 星芒奇想高訂限量套組

另外，聖誕登場的還有這款全球限量670組的超夢幻逸品！精緻收納盒內含多款紅寶之吻系列唇膏與外殼，象徵極致奢華的節慶收藏，展現頂級高訂魅力。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻星芒奇想高訂限量套組，NT$17,500。（圖／嬌蘭）

2025聖誕美妝推薦：CHANEL 香奈兒 聖誕限量彩妝系列

深邃夜空之上，繁星閃耀、光影流轉，宛如香奈兒女士心中最著迷的宇宙符碼。2025聖誕，CHANEL攜手COMETES COLLECTIVE成員Cécile Paravina，以星辰與光影為靈感，展現夜空的神秘與耀眼，打造出一系列閃爍著銀藍與玫紫色調的夢幻彩妝。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒聖誕限量彩妝系列。（圖／CHANEL 香奈兒）

CHANEL 香奈兒璀璨星辰頰彩盤 #997玫瑰、#998蜜桃

靈感源自星座的無盡光芒，集結腮紅與打亮雙重用途，一盤即可打造絲緞般柔和光采。粉體上壓印香奈兒經典五大符碼，宛如一幅星座圖騰，細緻閃耀的粉末為肌膚增添自然氣色與透亮光澤。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒璀璨星辰頰彩盤，圖片色號#997玫瑰、#998蜜桃，NT$2,460（限量）。（圖／CHANEL）

CHANEL 香奈兒四色眼影 #397 璀璨星辰

為呼應交織夜空的玄妙色彩，限量色選融合霧面藍灰、緞光薰衣草紫、深邃銀紫與柔霧裸色，粉質細緻服貼，宛如星光在眼間綻放，綴上香奈兒五大星際符碼壓紋，展現高訂細節。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒四色眼影 #397璀璨星辰，NT$2,780（限量）。（圖／CHANEL）

CHANEL 香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 星璨版 #548 渲染、#549 美麗人生

以晶亮金燦外殼妝點經典唇膏，雙C Logo閃耀奢華光芒。絲絨質地柔滑服貼、舒適持久，兩款節慶限定色：#548 渲染（暖紅玫瑰）、#549 美麗人生（柔霧珊瑚），皆為聖誕派對間最耀眼的主角。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 星璨版 #548 渲染、#549 美麗人生，NT$1,800（限量）。（圖／CHANEL）

CHANEL 香奈兒九色眼影 #847繆思、#848創作家、#849太空旅人

由Cometes Collective三位彩妝師攜手創作，九色高飽和新色搭配柔霧、緞光、閃亮與金屬光質地，靈感來自嘉柏麗香奈兒的名言「我想成為未來的一部分」，展現無限創意與色彩想像。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒九色眼影，圖片色號#847繆思、#848創作家、#849太空旅人，NT$5,800（限量）。（圖／CHANEL）

2025聖誕美妝推薦：DIOR 迪奧奇幻星願限量系列

2025聖誕佳節，DIOR化身夢幻馬戲團主舞台，邀請義大利藝術家Pietro Ruffo以星河與旋轉帳篷為靈感，將馬戲團的絢爛與浪漫注入設計。全系列披上金燦外衣與星辰圖騰，從眼影到唇妝、頰彩與氣墊外殼，皆綻放宛如星願般的光輝，點亮節慶中最華麗的一刻。

DIOR 迪奧 金緻雙頭唇釉（限量）

聖誕佳節將至，DIOR推出本系列明星單品金緻雙頭唇釉、更是DIOR首款雙頭唇釉！一端為柔霧星光唇釉，一端為晶透釉光唇蜜，可單擦或疊加使用，質地輕盈服貼，綻放濃郁色澤與繁星亮片，8款百搭色調滿足從日常到派對的妝容變化。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR 迪奧 金緻雙頭唇釉，6ml＋5ml／NT$1,750。（圖／DIOR 迪奧） 

DIOR 迪奧 藍星唇膏 奇幻星願限量版

經典藍星唇膏換上聖誕限定金燦幸運星外殼，唇蕊雕刻DIOR幸運星圖騰，優雅詮釋節慶光采。特別推薦限定色#010 星願水晶，晶透光澤如聖誕夜空中的星光，輕盈包裹雙唇，為雙唇增加晶透亮澤感。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR 迪奧 藍星唇膏 奇幻星願限量版，NT$1,750。（圖／DIOR 迪奧）

DIOR 迪奧 經典五色眼影 奇幻星願限量版

兩款節慶限定色以馬戲嘉年華為靈感，盤面刻有經典CANNAGE藤格紋與DIOR Logo，搭配柔霧、緞光、珠光三種質地，暖金與冷紫色調交織，珠光粒子如星塵般閃爍，輕鬆演繹節慶眼妝。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR 迪奧 經典五色眼影 奇幻星願限量版，NT$2,950。（圖／DIOR 迪奧）

DIOR 迪奧 粉漾緹花頰彩盤 奇幻星願限量版

盤面綴以星星與DIOR Oblique浮雕，質地融入水漾潤色科技，可依膚況自動調整色澤。粉質細膩服貼，輕刷即現自然紅潤光澤，三款節慶色調讓氣色如星願般閃耀。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR 迪奧 粉漾緹花頰彩盤 奇幻星願限量版，NT$1,800。（圖／DIOR 迪奧）

DIOR 迪奧 超完美氣墊外殼 奇幻星願限量版

超完美氣墊也推出聖誕限定外殼，以白色外殼搭配金屬星星CANNAGE藤格紋，展現節慶高訂質感，可自由搭配品牌任一款氣墊粉蕊，打造無瑕透亮妝容。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR 迪奧 超完美氣墊外殼 奇幻星願限量版，NT$1,250。（圖／DIOR 迪奧）

2025聖誕香水推薦：CHANEL 香奈兒璀璨星辰聖誕系列

奇幻符碼獅子、山茶花、彗星、麥穗與珍珠，在璀璨星空中交織出香奈兒的全新星座傳說。2025年冬季，CHANEL以這五大香奈兒象徵符碼化作星辰指引，為節慶獻上滿載「力量、幸運、和諧、豐饒與燦亮」寓意的限量香氛與身體保養禮物。

CHANEL 香奈兒N°5 金燦身體煥亮油

傾注經典N°5花束香氣，細緻白金色珠光粒子融於肌膚間，散發柔亮光澤。質地輕盈不黏膩，潤澤同時延續香氛餘韻，讓肌膚閃耀如星。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒N°5金燦身體煥亮油，250ml／NT$4,180。（限量）（圖／CHANEL 香奈兒） 

CHANEL 香奈兒N°5典藏隨身香水 璀璨星辰限定版

璀璨星辰限定版瓶身掛飾上彗星與數字5圖案，象徵幸運與守護。隨身噴霧可佩戴於手腕，成為冬季最具儀式感的香氛飾品。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒N°5典藏隨身香水 璀璨星辰限定版，7ml*3／NT$7,890（限量）。（圖／CHANEL 香奈兒）

CHANEL 香奈兒摩登COCO 珠光身體煥亮油

琥珀香調揉合茉莉與玫瑰香氣，珠光粒子在肌膚間綻放柔潤光澤。質地豐盈滑順，散發摩登COCO系列的性感魅力。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒摩登COCO珠光身體煥亮油，250ml／NT$4,180（限量）、香奈兒摩登COCO香水，50ml／NT$4,950；100ml／NT$6,900。（圖／CHANEL 香奈兒）

CHANEL香奈兒摩登COCO魅惑印記隨行香水璀璨星辰限定版

由玻璃珍珠與金色鏈條構成的雙層腕帶造型，化香氛為珠寶飾品，隨時喚醒感性琥珀調香氣。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒摩登COCO魅惑印記隨行香水 璀璨星辰限定版，7ml*3／NT$7,890（限量）。（圖／CHANEL 香奈兒）

2025聖誕香水推薦：YSL 自由不羈 金奢燦光淡香精

壓軸登場的YSL聖誕新品是自由不羈金奢燦光淡香精，瓶身披上金絲緹花的不對稱鏤空設計，宛如流星劃破夜空時墜落的金屬碎片，光影流轉間散發耀眼光芒。香氣上則全新加入香草與魚子醬，浸漬於金色朗姆酒、濃郁甜美卻層次分明；中調薰衣草與橙花，宛如星塵與花瓣在夜空裡共舞，浪漫而璀璨；尾調則以廣藿香與龍涎香的深邃收尾，帶來流星劃過後的餘溫與餘韻。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲YSL 自由不羈 金奢燦光淡香精，50ml／NT$5,700（圖／YSL）

2025聖誕香水推薦：Diptyque 聖誕系列

故事的開端，是那股屬於十二月的溫暖木香。Diptyque每年冬季最具代表性的香氣「冷杉（Sapin）」再次回歸，化作充滿魔法與藝術氣息的節慶系列。

Diptyque 冷杉香氛蠟燭

以西伯利亞松精油與香脂冷杉為主調，揉合雪松與苔蘚的深邃氣息，重現冬日森林的清新氣息。瓶身披上金箔手工新裝，白金標籤與松樹插畫交織出節慶詩意。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲Diptyque 2025聖誕限量蠟燭-冷杉，70g／NT$1,650；190g／NT$2,750。（圖／Diptyque）

Diptyque 聖誕限量淡香精

每年不會缺席的聖誕限量淡香精，這次主角是經典花香調揉合晚香玉與玫瑰的《杜桑》；琥珀與麝香交織的溫潤香氣《肌膚之華桑》；融合岩蘭草與廣藿香、帶著神秘氣息的《爵夢》；及清新花香中透出細膩甜韻的《玫瑰之水》等四款，同時也有聖誕限量淡香精禮盒，收錄經典香氣小容量版本，是冬季最具收藏價值的香氛禮盒。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲（圖／Diptyque）

除此之外，Diptyque也推出像是蠟燭禮盒、聖誕驚喜包、蠟燭托盤組與蠟燭蓋等家居裝飾等適合送禮的選擇。

▲聖誕美妝香水 。（圖／翻攝自官網）

▲（圖／Diptyque）

