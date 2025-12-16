2025年末彩妝聯名懶人包！Kitty大頭香水、《動物方城市2》吊飾可愛爆擊

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

又到了年底女孩們最愛的送禮季，還想不到該送什麼？最近不少彩妝品牌紛紛祭出超驚喜聯名，從人氣IP、期間限定到攜手大熱韓星推出聯名禮盒，各種「必收級」新品幾乎在社群刷滿一波存在感，讓人看了就想立刻結帳。這篇一次整理2025年末最新彩妝聯名新品，無論你是追星、IP愛好者，還是收藏控，都能找到今年一定要收的心動組合！

2025年末最新彩妝聯名：FORMENT x Hello Kitty

韓國超人氣香氛品牌FORMENT這次直接聯手全球最萌的Hello Kitty推出全新香氛系列，一上架就被粉絲狂掃。最讓人尖叫的是這次全新登場的Kitty大頭吊飾固體香水，共有兩款香味，掛在包包上完全是「可愛爆擊」等級，走到哪都自帶萌感＋淡淡香氣。現在韓國門市已正式開賣，最近要去韓國玩的水水們一定要把它列入必買清單，錯過真的會捶心肝！

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲Kitty大頭吊飾固體香水。（圖／IG@forment_official）

2025年末最新彩妝聯名：Moody x Peanuts 史努比

史努比控請尖叫！台灣美妝品牌Moody與《花生漫畫》史努比打造11樣萌度超標的聯名商品，把自家經典熱銷的睫毛卸除液、油頭髮蓬蓬粉、手工洗刷皂等都換上全新史努比包裝，另外周邊配件像是史努比與歐拉夫瀏海髮夾、化妝包都兼顧實用和可愛，絕對是要通通打包帶回家呀。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲美妝品牌Moody與《花生漫畫》史努比聯名。（圖／Moody）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲全新史努比包裝。（圖／IG@moody.morandi）

2025年末最新彩妝聯名：Rom&nd x ZO&FRIRNDS

年末最令人期待的重磅聯名怎能少韓國美妝品牌Rom&nd和GD創作的ZO&FRIRNDS新品！這次系列涵蓋氣墊粉餅、唇彩、頰彩餅、眼影以及唇頰兩用霜，包裝細節還做得很到位，不只能瞧見超呆萌的灰色雲朵貓ZOA、GD招牌小雛菊圖案A&NE，還有兩位色彩精靈AKI和ZAKI，還完美結合rom&nd一貫的粉嫩透明感妝容風，和ZOA標誌性的灰色視覺，整體童趣又可愛，現在韓國已經正式上市，喜歡的朋友一定要把握機會整套收藏。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲美妝品牌Rom&nd和GD創作的ZO&FRIRNDS聯名彩妝。（圖／IG@romandyou）

現在在台北URLIVING中山南西店B1也有rom&nd x ZO&FRIRNDS聯名快閃店，讓你不用飛韓國或是找代購就可以輕鬆入手啦。

2025年末最新彩妝聯名：TONYMOLY x《動物方城市2》

TONYMOLY年末再度掀起話題！這次居然找上迪士尼超人氣動畫 《動物方城市2》 推出超可愛限定彩妝系列，把茱蒂（Judy）、尼克（Nick）、樹懶（Flash）等角色通通變成妝物上的萌系主角。從腮紅、唇釉、眼影盤到氣墊粉餅、護唇膏都換上聯名限定包裝，像是甜甜圈造型眼影盤、肉墊造型唇頰兩用膏，不只超吸睛也超級想收藏。色號更融入角色個性設計——像是茱蒂的清新粉、尼克的暖橘調，都能讓日常妝感多一點俏皮感。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲TONYMOLY x《動物方城市2》。（圖／IG@tonymoly）

TONYMOLY x《動物方城市2》唇膏蓋子上還有搭配角色吊飾和大頭版茱蒂唇彩套子，真的很可愛！而且這次聯名系列唇彩推出的配色都是日常很實用的粉嫩色系，完全不是只能拿來收藏而已，實用度也滿分啦。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲唇膏角色吊飾與肉墊造型唇頰兩用膏欠收藏。（圖／IG@tonymoly）

2025年末最新彩妝聯名：Bobbi Brown x 愛麗絲夢遊仙境

Bobbi Brown再次帶來夢幻級聯名！這回攜手迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》 打造全新限定系列，以繽紛迷幻的視覺語彙，將經典彩妝化為宛如仙境畫卷般的收藏級作品。從設計到色彩都充滿童趣、想像力與冒險精神，彷彿邀請大家一起重拾赤子之心、探索未知的奇幻世界。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲Bobbi Brown再夢幻級聯名《愛麗絲夢遊仙境》。（圖／Bobbi Brown）

系列中最吸睛的8色眼影盤，外殼換上愛麗絲夢遊仙境特別版設計，紅心皇后、柴郡貓、瘋帽子、白兔先生等經典角色全都融入細節；內部還有超可愛的愛麗絲主題壓紋，開盤瞬間仙境感爆棚。輕盈氣墊粉餅外殼則換上柴郡貓限定包裝，補妝時心情都會被治癒。至於唇彩控不能錯過的 金緻緞光唇膏，推出愛麗絲限量主打色 #玫瑰紅，一抹優雅又顯白，為日常妝容增添高級光澤。整個系列不只實用，更是值得珍藏的夢幻聯名彩妝，每件都是愛麗絲迷必收的仙境珍品。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲愛麗絲迷必收。（圖／Bobbi Brown）

2025年末最新彩妝聯名：Nature Republic x SUPER JUNIOR D&E 東海、銀赫

韓系天然保養品牌Nature Republic迎來冬季限定的浪漫篇章，由品牌專屬代言人D&E東海與銀赫攜手，共同推出的「Derma & Elegance 粉紅綻放系列」正式登場！本季推出三款冬季聯名禮盒：東海推薦的人蔘蜂王金奢禮盒、銀赫愛用的維他命C 晶透亮白禮盒，以及兩人共同構思香氣層次的全新主角－「D&E Derma & Elegance 浪漫香氛保濕組」。從產品到包裝細節，皆展現他們對ANNIE們的溫柔心意，及生活品味的細膩詮釋。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲韓系天然保養品牌Nature Republic。（圖／Nature Republic）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲東海推薦的「人蔘蜂王金奢禮盒」。（圖／Nature Republic）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲銀赫愛用的「維他命C 晶透亮白禮盒」。（圖／Nature Republic）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲冬季最受期待的壓軸主角 — D&E Derma & Elegance浪漫香氛保濕組，是本季最具代表性的香氛珍藏。（圖／Nature Republic）

三款冬季聯名禮盒同步推出專屬周邊，除了全新獨家6款的D&E寫真小卡，更將東海與銀赫的優雅氣息融入生活日常物件。「Defined my Elegance 聯名棒球帽」跳脫傳統黑白色調—東海款天藍色繫以金色暖心小太陽刺繡；銀赫款淺米色搭配優雅月亮圖騰。「500ml TOGO冷水杯」柔霧粉色杯身印有D&E雙人簽名，無論辦公桌前，或伴你行旅途中，皆以靜柔溫度，優雅而療癒。以方形簡約設計的「經典手拿鏡」輕盈細膩，鏡框刻有D&E的LOGO與簽字，無論化妝、補妝或收藏，都象徵屬於ANNIE們的優雅日常。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲Defined my Elegance 聯名棒球帽。（圖／Nature Republic）

2025年末最新彩妝聯名：IPSA x MAISON SPECIAL

IPSA攜手東京前衛時尚品牌Maison Special，聯手打造跨界美學盛宴，今年秋冬限定系列特別將深受女生喜愛的美膚保水菁華棒、誘光花影蜜餅換上充滿節日氛圍的全新包裝！美膚保水菁華棒雙色瓶蓋的設計巧思，象徵異質元素的和諧共存，詮釋全新美學；瓶身標誌性的黑色圖案，則以抽象化的方式重構「IPSA」字母，以鮮明視覺呈現品牌個性魅力。 

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲IPSA x MAISON SPECIAL。（圖／IPSA）

另外一款IPSA誘光花影蜜餅 簡約包裝設計印有詩句：「日復一日，發現並感受它，內在之美。」映照IPSA × MAISON SPECIAL「喚醒個性之美」理念，於平凡中找獨特美，綻放自我內在光芒。IPSA × MAISON SPECIAL聯名系列12／1全台專櫃限量上市，務必把握機會收藏！

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲IPSA × MAISON SPECIAL聯名系列12／1全台專櫃限量上市。（圖／IPSA）

2025年末最新彩妝聯名：LUSH x 狗狗史酷比

最會玩聯名的LUSH今年年底又端出大招！這次直接找來全球最受歡迎的神祕偵探團《狗狗史酷比》合作，把經典動畫元素通通搬進浴室裡，讓你下班後的沐浴儀式瞬間變得超療癒。全系列靈感來自史酷比與夥伴們的冒險世界，包括：散發橙花與廣藿香香氣、超像神奇萬能車的汽泡彈；充滿活力萊姆香味的史酷比狗狗汽泡彈；還有一打開就超好玩的 Zoinks! 沐浴果凍。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲狗狗史酷比 x LUSH 狗狗史酷比汽泡彈 NT$380、狗狗史酷比 x LUSH 神奇萬能車汽泡彈 NT$420。（圖／LUSH）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲狗狗史酷比 x LUSH Zoinks! 沐浴果凍 NT$580 。（圖／LUSH）

另外，以肉桂、香草交織而成的「餅乾香氣」沐浴露絕對是必收亮點，甜甜暖暖的味道真的能把一天的煩悶都洗掉！同樣帶著餅乾甜香的「史酷比零食」身體噴霧更是香氣滿分，讓你一路被療癒香味包圍。整套收下來，完全就是今年最可愛、最有話題度的沐浴聯名。想要送禮的朋友，LUSH也貼心祭出狗狗史酷比 x LUSH限定聯名系列紙盒，外型是超可愛的神奇萬能車，就等你揪三五好友一起前往酷斯威爾吧。

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲狗狗史酷比 x LUSH 神祕事件偵探社沐浴露 NT$600／100g；NT$1,200／250g；NT$1,800／500g 、狗狗史酷比 x LUSH 史酷比零食身體噴霧 NT$2,000。（圖／LUSH）

▲彩妝聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲狗狗史酷比 x LUSH 神奇萬能車紙盒 NT$150。 （這款紙盒約可裝4個正貨產品）。（圖／Beauty美人圈拍攝）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

