The North Face聯手SKIMS話題聯名在台開賣！極簡色修身機能服一次看

記者鮑璿安／綜合報導

由話題網紅金卡戴珊Kim Kardashian打造的服飾品牌SKIMS，不斷與精品和運動品牌展開合作，最近The North Face再度攜手 SKIMS 推出 2025 冬季聯名系列，將機能戶外裝備重新詮釋為貼近身體曲線的現代時尚語彙，台灣也正式開賣，以下整理亮點和推薦單品一次看仔細！

▲The North Face再度攜手 SKIMS帶來 2025 冬季聯名系列。（圖／品牌提供）

此系列的靈感源自嚴峻雪地環境，卻以低飽和色調與俐落線條消弭戶外裝備的厚重感。The North Face 長年累積的滑雪與極寒裝備技術，結合 SKIMS 擅長的貼身剪裁與流線輪廓，讓羽絨外套、連身雪服與內搭單品在保暖、防風與防潑水機能之餘，更能自然貼合身形、隨動而行。從肩線、腰身到腿部比例的設計，都能看出對人體工學的細膩拿捏，即使在層層疊穿下，依舊保有俐落輪廓。

系列中最受矚目的單品之一，是採用 700 蓬鬆度羽絨填充的短版保暖外套，結合 The North Face 經典輪廓與 DRYVENT™ 防潑水科技，在雪地與城市場景間都能靈活切換。短版設計拉高整體比例，搭配同色系貼身內搭或高腰雪褲，呈現極具現代感的冬季造型。另一亮點則是連身雪服，以 Heatseeker™ Eco 雙纖維結構強化保暖與壓縮性，俐落剪裁讓機能裝備不再只是運動專屬，而能成為時尚造型的一部分。

SKIMS 招牌的 Refina 系列內搭也在本次聯名中扮演關鍵角色，作為最貼近肌膚的層次，展現柔軟彈性與修身效果，無論是作為雪服內層或單穿搭配外套，都能維持舒適與線條美感。色彩上則以 Bone 珠玉白、Gunmetal 雲母灰、Phoenix 赭羅紫與 Onyx 瑪瑙黑等低調色系，營造出安靜卻充滿力量的冬日氛圍。系列目前已開賣，於 The North Face 台北101旗艦店、台中新光三越中港店 ，以及 The North Face官方網站販售。

同場加映

