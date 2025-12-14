星巴克跨年餐每人8,880元　旗艦店辦音樂派對入場價2千

▲星巴克公布典藏旗艦店跨年方案。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著典藏旗艦店DREAM PLAZA門市登場，今年星巴克首度殺入頂級跨年派對市場，宣布在該門市推出專屬 12／31 當天一系列跨年限定方案，其中「尊榮體驗區 星璨跨年套餐」每人要價 8,880 元，創下星巴克活動價格天花板，主打能在跨年當下在未對外開放的 7 樓空中花園近距離直擊台北 101 煙火。

迎接 2026 年那一刻，星巴克典藏 DREAM PLAZA 此次規劃了三種不同等級的跨年體驗，從千元派對到近萬元的頂級餐飲皆有，位於 6 樓的「尊榮體驗區」推出了兩個不同時段的跨年方案包括跨年倒數時段（21:30 至 01:00）的「星璨跨年套餐」，每人售價 8,880 元；傍晚時段（17:30 起限時 2 小時）的「星璨豪華套餐」，每人售價 5,880 元，餐飲均主打高端餐飲體驗 。

針對想感受熱鬧氛圍的年輕族群，旗艦店的山形客席區則變身為「音樂共感跨年派對」，現場邀請 DJ 坐鎮，主打音樂律動與派對氛圍，入場即贈 2026 年跨年禮物一份，讓消費者在微醺與節奏中迎接新年，每人票價 2,000 元。

6 樓「尊榮體驗區」的晚餐與跨年套餐需透過 inline 線上系統訂位；而其餘方案則於 12／8 及 12／12 起，開放 DREAM PLAZA 門市現場購票，不接受電話預訂。





主打運動潮流氛圍的 SPORTS NATION 則祭出熱血跨年夜，從晚間 7 點的「TPBL 週三之夜」球賽轉播率先暖身，9 點起由知名 DJ 接力刷碟炒熱氣氛。針對團體聚會，店內推出超值「2026 四人套餐」，售價 2,026 元即可享用一份炸裂拼盤與 2 小時酒水暢飲，平均每人約 500 元就能喝得盡興。

現場更規劃多項互動挑戰，敢秀的民眾只要到 DJ 台前熱舞，即可免費兌換生啤；參與猜歌名挑戰還有機會贏走拼盤。此外，晚間 10 點至凌晨 1 點還推出「跨年 Shot 活動」，只要完成指定社群任務，就能免費獲得一盤 Shot，讓派對情緒一路沸騰到跨年倒數。

星巴克典藏 DREAM PLAZA 跨年方案一覽表：

方案一：尊榮體驗區【星璨跨年套餐】

價格： $8,880 / 每人

內容： 跨年倒數時段，含餐飲、7F 空中花園煙火觀賞權。



方案二：尊榮體驗區【星璨豪華套餐】

價格： $5,880 / 每人

內容： 晚餐時段（17:30 起），純用餐體驗



方案三：山形客席區【音樂共感跨年派對】

價格： $2,000 / 每人

內容： DJ 音樂派對，含跨年禮物。



方案四：觀景座位區【雙人美景套餐】

價格： $8,800 / 雙人（平均每人 $4,400）

內容： 雙人簡餐餐點、限定馬克杯，含 7F 空中花園煙火觀賞權。