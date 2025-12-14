麗晶精品迎ROLEX新店慶耶誕　BELLAVITA百萬回饋送水晶杯

▲麗晶精品迎來最新勞力士專賣店。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2025 年末耶誕與跨年檔期，台北兩大精品重鎮不約而同祭出強檔活動。有精品首府之稱的麗晶精品將於 12／18 啟動耶誕購物節，ROLEX 旗艦新店開幕與消費滿額贈 BVLGARI 香水等回饋禮；BELLAVITA 寶麗廣塲祭出消費滿百萬元，贈頂級水晶杯與星級套餐等奢華禮，全力搶攻高端消費者的節慶預算。

▲麗晶精品TOD'S Wave女士肩背包，價格店洽。

麗晶精品從 12／18 至明年 1／4 舉行「耶誕購物節」檔期，推出獨家滿額禮回饋，當日消費滿 2 萬元贈北海道 Tsubaki Salon 鬆餅券；滿 5 萬元贈晶華獨家 DOLCE TACUBO 耶誕手作沙布列禮盒；消費滿 20 萬元至 50 萬元，則分別贈送 BVLGARI 白茶古龍水、Giorgio Armani 口袋巾及 Stefano Ricci 鱷魚皮鑰匙圈；消費達百萬更再加贈 Stefano Ricci PLATINUM 香水。

▲新店開幕ROLEX Oyster Perpetual Land-Dweller 36，18K永恒玫瑰金款 Rolex／Florian Joye，推薦價3,138,500元。

其館內位於地下一樓的瑞士頂級鐘錶 ROLEX 專門店全新開幕，店裝融合經典蠔式腕錶元素與現代美學，透過柔和光影與溫潤木質營造尊榮氛圍，展出多款經典與全新腕錶系列 。

▲麗晶精品期間限定Harry Winston’s Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴 雙層午茶組。

發揮「飯店與商場共構」的優勢，餐飲活動同樣精彩。一樓中庭與「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）合作推出「冬日夢幻饗宴下午茶」；地下二樓的 COAST 餐廳則攜手泰國觀光局，集結十多位泰國名廚推出「泰味新境」限定套餐，演繹獨家星級美味 。

▲麗晶精品COAST「泰味新境」套餐每套3,980元，由六位泰國名廚聯合打造。

今年 BELLAVITA 以「分享與陪伴」為核心，推出全新主題《聖誕饗宴 Christmas Feast of Wonders》。中庭廣場變身為「巨熊聖誕餐桌」一度攻佔媒體版面，巨大的絨毛熊「Bello」趴在餐桌上，周圍擺滿了精緻的甜點與禮物裝置，營造出濃厚的童話氛圍，即日起展出至 12／25，成為信義區最熱門的打卡地標 。

▲BELLAVITA《聖誕饗宴 Christmas Feast of Wonders》。

主題期間也推出多門檻滿額禮，當日消費滿 5 萬元，贈德國雙人牌湯鍋或餐廳雙人餐；滿 15 萬元贈 RIEDEL 粉紅酒杯組；消費達 120 萬元，可獲得法國皇室御用 Baccarat 威士忌杯禮盒或侯布雄雙人套餐 。此外，針對會員於耶誕節當日消費，可享有點數雙倍回饋的優惠 。

▲麗晶獨家Anne Fontaine ARANYANI絨布魚尾洋裝，價格店洽。

兩大商場也精選多款獨家商品搶攻送禮市場。麗晶精品獨家推薦 Harry Winston 的 Winston Cluster 系列珠寶、Bvlgari 幾何造型鉚釘項鍊，以及 Anne Fontaine 的絨布魚尾洋裝等 。BELLAVITA 則集結館內國際精品推出 Holiday 限量系列，部分鞋包款式更主打「極少量名額」，吸引收藏家入手 。