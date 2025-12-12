「4步驟」學會正念沐浴　壓力荷爾蒙降低、放鬆效果也加倍

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼壓力OUT！「4步驟」學會正念沐浴 。（圖／Unsplash）

▲沐浴不僅是清潔，也是放鬆身心的大好時機。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

洗澡不僅只是日常清潔，也可以是每天練習正念的好機會，也許你一整天都在忙，腦子停不下來，身體也跟著繃緊。研究發現，當深呼吸與沐浴結合，副交感神經會被啟動，壓力荷爾蒙降低，放鬆效果也會加倍。

今天沐浴時，試著進行以下步驟，給自己完整 20 分鐘的淋浴時間，讓自己把專注力放到觀照身體及正在清潔的身體部位，最後感謝自己的身體，又陪你度過了一天，今晚就來試試看吧！

#開始淋浴前

先好好伸展一下身體，並觀察身體各部位的狀態，像是：頭皮今天出油多嗎？身體的肌膚有沒有乾燥、發癢？… 等。無論發現身體有什麼變化，都先以客觀的態度觀察，也可以給鏡子裡的你一個微笑，並對自己說「這就是我現在的身體」。

#開始淋浴時

深呼吸、吐氣，給自己真正的深呼吸，試著練習 4-7-8 呼吸法：深吸 4 秒、屏息 7 秒、吐氣 8 秒，幫助大腦切換到平靜模式。

#洗髮時

聞一聞洗髮精的香氣，感覺手中搓出泡泡的綿密感，接著，以指腹加深力道為頭皮按摩、梳開髮絲，感受頭皮被按摩後的舒壓感。

#清洗身體時

感受到手中綿密的泡泡，在微濕的肌膚輕輕畫圓按摩，確保每一吋肌膚都有被完整清洗。有意識地感受溫水沖過身體，每一吋肌膚回到剛好的舒爽、潔淨。研究顯示，當我們專注於肌膚的觸感，感受質地細膩的泡沫時搭配呼吸，能夠幫助大腦啟動副交感神經，促進真正的放鬆與恢復。

▲▼「4步驟」學會正念沐浴。（圖／品牌提供）

▲auscentic 微香沐浴蜜。

以 100% 純精油傳遞自然香氣，以及日本熟成酒粕淬煉理想泡沫，在保濕之餘，更能增添泡沫立體彈力與密著度，豐盈而紮實、溫和帶有張力，洗淨後能直接感受肌膚需要的保護力。

▲▼「4步驟」學會正念沐浴。（圖／品牌提供攝）

▲Aseop 厄勒俄斯滋潤身體潔膚露。

具奶油般的獨特乳霜質地，以細微泡沫，提供舒緩潔淨效果；有效舒緩乾燥，享受柔軟、水潤、潔淨的肌膚，同時添加臉部保養成分，使身體肌膚獲得更豐潤的滋養。

▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 杏仁沐浴油，250ml，1,080元。

蘊含高達 30%天然植物油，天然普羅旺斯甜杏仁油富含 Omega-6 & 9 脂肪酸，獨特油轉乳質地，遇水瞬間轉化成清爽細緻水乳質地，搓揉後產生輕盈細緻的泡沫，淡雅杏花香氣，讓在家沐浴也像做SPA 一般舒緩身心。

正念沐浴, 深呼吸, 壓力減輕, 放鬆技巧, 身心療癒

