海綿寶寶電影版周邊開抽！康是美50元抽抽樂超值登場

▲海綿寶寶「比奇堡之星抽抽樂」15日開賣。

記者曾怡嘉／台北報導

【海綿寶寶電影版：尋寶大冒險】即將上映，為慶祝這場海底盛事，康是美限時推出超人氣的「比奇堡之星抽抽樂」，以一抽50元的超甜價驚喜開跑，隨身輕巧被、合金機甲、雙面抱枕，全套無雷品，每一獎都是融合可愛與實用的夢幻周邊，完全不怕踩雷。

12月15日起，超人氣的「比奇堡之星抽抽樂」將以一抽50元的超甜價驚喜開跑，每一個獎項實用又可愛，粉絲可放心大膽開抽！另外，「海綿寶寶聖誕絨毛娃盒玩」也加碼上市，海綿寶寶、派大星、小蝸等經典角色換上全新Q萌聖誕造型華麗現身。

▲合金機甲海綿寶寶。

其中讓人眼睛為之一亮的就是「合金機甲海綿寶寶」，完美還原海綿寶寶造型以高質感的合金打造外殼，配合各種細節滿分的可動關節，以及可替換的表情、手部零件，即可穿戴的蟹堡王員工帽、鍋鏟及美味蟹堡，連可愛的大眼睛都能七百二十度自由轉動。

▲海綿寶寶 隨身輕巧被。

▲海綿寶寶雙面抱枕。

當然還有親膚柔軟的「海綿寶寶 隨身輕巧被」，由比奇堡最佳拍檔海綿寶寶與派大星聯手出擊，在被被上快樂共舞；搭配 「海綿寶寶 雙面抱枕」，有全套海綿寶寶寢具圍繞，一定能一夜好眠！

▲屈臣氏推出吉伊卡哇加價購活動。

屈臣氏推出吉伊卡哇加價購活動，讓你無腦購入超可愛小物，從外出實用的絨毛提袋、冬季必備的抱枕毯，到晴雨兩用的輕巧摺疊傘，每一款都將可愛的吉伊卡哇融入日常。除了獨家商品外，即日起至12/30，屈臣氏更限時推出多款「吉伊卡哇」限店換購商品，為不同預算提供豐富選擇。無論是想送給同事、朋友，或是為自己添購療癒小物，都能找到貼近心意、不踩雷的禮物提案。

▲小八抱枕毯，加購價499元。

▲晴雨兩用摺疊傘，加購價299元。