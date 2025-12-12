fb ig video search mobile ETtoday

海綿寶寶電影版周邊開抽！康是美50元抽抽樂超值登場

>

▲▼康是美抽抽樂。（圖／品牌提供）

▲海綿寶寶「比奇堡之星抽抽樂」15日開賣。

記者曾怡嘉／台北報導

【海綿寶寶電影版：尋寶大冒險】即將上映，為慶祝這場海底盛事，康是美限時推出超人氣的「比奇堡之星抽抽樂」，以一抽50元的超甜價驚喜開跑，隨身輕巧被、合金機甲、雙面抱枕，全套無雷品，每一獎都是融合可愛與實用的夢幻周邊，完全不怕踩雷。

12月15日起，超人氣的「比奇堡之星抽抽樂」將以一抽50元的超甜價驚喜開跑，每一個獎項實用又可愛，粉絲可放心大膽開抽！另外，「海綿寶寶聖誕絨毛娃盒玩」也加碼上市，海綿寶寶、派大星、小蝸等經典角色換上全新Q萌聖誕造型華麗現身。

▲▼康是美抽抽樂。（圖／品牌提供）

▲▼康是美抽抽樂。（圖／品牌提供）

▲合金機甲海綿寶寶。

其中讓人眼睛為之一亮的就是「合金機甲海綿寶寶」，完美還原海綿寶寶造型以高質感的合金打造外殼，配合各種細節滿分的可動關節，以及可替換的表情、手部零件，即可穿戴的蟹堡王員工帽、鍋鏟及美味蟹堡，連可愛的大眼睛都能七百二十度自由轉動。

▲▼康是美抽抽樂。（圖／品牌提供）

▲海綿寶寶 隨身輕巧被。

▲▼康是美抽抽樂。（圖／品牌提供）

▲海綿寶寶雙面抱枕。

當然還有親膚柔軟的「海綿寶寶 隨身輕巧被」，由比奇堡最佳拍檔海綿寶寶與派大星聯手出擊，在被被上快樂共舞；搭配 「海綿寶寶 雙面抱枕」，有全套海綿寶寶寢具圍繞，一定能一夜好眠！

▲▼聖誕禮物。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏推出吉伊卡哇加價購活動。

屈臣氏推出吉伊卡哇加價購活動，讓你無腦購入超可愛小物，從外出實用的絨毛提袋、冬季必備的抱枕毯，到晴雨兩用的輕巧摺疊傘，每一款都將可愛的吉伊卡哇融入日常。除了獨家商品外，即日起至12/30，屈臣氏更限時推出多款「吉伊卡哇」限店換購商品，為不同預算提供豐富選擇。無論是想送給同事、朋友，或是為自己添購療癒小物，都能找到貼近心意、不踩雷的禮物提案。

▲▼聖誕禮物。（圖／品牌提供）

▲小八抱枕毯，加購價499元。

▲▼聖誕禮物。（圖／品牌提供）

▲晴雨兩用摺疊傘，加購價299元。

 

關鍵字：

海綿寶寶, 康是美, 吉伊卡哇, 周邊商品, 限時優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

「追到手後變臉」星座Top 3！第一名討厭穩定關係　一交往就失去興趣

錢包什麼顏色最招財？6款招財色推薦＋選色指南讓你錢不離身 最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒 壽司郎首度插旗三重！CITYLINK首波19間品牌搶先看！12／20正式開幕 胃食道逆流者必看！營養師：這9種食物請避免 5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 女生必看「低成本富養自己」好習慣！提升自我別在最好的年紀活得太便宜 汶萊王子妃挺泰國豪門嫂嫂　戴頂級祖母綠珠寶明艷動人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面