以茶代水超危險！營養師點名腎結石「4大風險族群」　

▲▼腎結石風險。（圖／Unsplash）

▲即便喝的是無糖茶也不能代替水。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

腎結石不僅會遺傳，也會隨時間越長越大，許多人直到痛到無法站直才發現自己是高風險族群。營養師高敏敏提醒，愛憋尿、久坐、只喝茶不補水等生活習慣，都會讓腎臟負擔悄悄升高，增加結石形成機率。

當尿液中草酸、鈣、尿酸等物質濃度過高、無法完全溶解，就會逐漸沉積形成結石。最常見的為「草酸鈣結石」，約占 75%。若結石卡住尿路，可能引發劇烈疼痛、噁心或血尿。

▲▼營養師點名腎結石「4大風險族群」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也點名四大風險族群，看看你是否也在內：

#喝水不足者：尿液濃縮，使鈣與草酸更易結晶。

#久坐、憋尿族：尿液滯留時間長，結晶更易沉積。

#肥胖、代謝異常者：影響尿酸代謝，提高結石風險。

#具家族史者：遺傳與相似生活習慣使風險更高。

那麼要如何降低結石機率呢？營養師建議可以從飲食下手，首先要多喝水 2000-3000c.c.，稀釋尿液，避免結晶形成；其次需要攝取足夠鈣質（1000mg／天），幫助草酸在腸道被結合排出；補充檸檬酸，像是檸檬、柳橙，可降低結晶形成；多吃蔬果，改善尿液酸鹼度與代謝環境。

若你為腎結石高危險群，以下3類飲食請避開！

1.高草酸食物：濃茶、咖啡、巧克力、堅果、菠菜。

2.高劑量維生素C（>1000mg／天）：代謝後會增加草酸量。

3.高鈉與加工食品：提升尿鈣排出，結石更易生成。

營養師高敏敏最後也強調，只要調整飲水量與飲食習慣，大部分人都能大幅降低腎結石風險，守護腎臟健康，從日常生活習慣開始做起。

標籤:腎結石, 風險族群, 飲食預防, 喝水, 健康習慣

以茶代水超危險！營養師點名腎結石「4大風險族群」　

