星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

▲星巴克耶誕療癒單品。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕派對第二波12／19登場，全品項祭出85折優惠，討論度高的灰貓透明收納包也在優惠名單內，售價 880 元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年中僅在 12 月舉辦的「星巴克耶誕購物派對」，第二波即將在 12／19 登場，當天限定一日店內全品項商品有 85 折優惠之外，再加碼單筆消費折扣後滿 500 元，再加送「大杯好友分享小白單」，可在隔日兌換，近期星巴克推出的耶誕限定包裝食品與把手杯、冷水杯相關商品都有折扣，不少網友討論的貓咪系列，第二波亮點還有裝咖啡掛耳包的灰貓透明收納包，大家準備買起來吧。

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

12／19 星巴克將舉行第二波的「耶誕購物派對」，當天在店內的陳設商品，全品項祭出 85 折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），耶誕系列的馬克杯、保溫杯等新品也在優惠之列，且當天消費還有滿額贈優惠，單筆折扣後消費滿 500 元，即可獲得「大杯以上好友分享」小白單。

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕療癒單品。（圖／品牌提供）

特價商品包括馬克杯、保溫杯等生活用品，還有收藏性質的星座不鏽鋼杯、耶誕風格的星巴克熊寶寶吊飾，有耶誕元素包括紅緞帶、薑餅人、雪人、拐杖糖、星芒與耶誕小屋等的馬克杯也有超多選擇，只要換個馬克杯馬上就有節慶風，且除了話題的灰貓咪飲料提袋，其他咖啡豆也很受歡迎的動物系列「星巴克耶誕VIA白襪灰貓包」、「耶誕掛耳灰貓透明收納包」、「星巴克掛耳小熊貓隨身包」，即使一般日常也能使用，當天也通通有優惠。

▲星巴克耶誕療癒單品。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

其他包括耶誕系列季節咖啡豆、爆米花倒數日曆，以及滿滿耶誕風情裝飾的旋轉音樂盒、派對桶、金幣牛奶巧克力，跟店內販售的糕點品項如栗子波士頓派、開心果巧克力千層薄餅、潘娜朵尼麵包禮、開心果布丁等，當天也都有 85 折優惠。

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

新加坡茶葉品牌 TWG Tea 針對年末歡慶氛圍，近期在台推出 2025 年度限定「聖誕十二夜日曆禮盒」，以十二款經典與節慶風味茶打造，以歐洲十二夜習俗為概念，從耶誕節當天開起茶香，結合節日儀式感與奢華感，提供滿溢情緒價值，而去年熱銷的「茶香泰迪系列精選禮盒」與多款節慶茗茶也同步登場，也讓歲末添上一抹溫暖茶香。

TWG Tea 首度在台推出的「聖誕十二夜日曆禮盒」，該款倒數月曆以象徵耶誕傳統的「十二夜」為概念，承襲歐洲降臨節的習俗，「十二夜」指的是從耶誕節開始算起的第十二個晚上，通常是在隔年1／5，代表耶誕季的最後一夜。接著就是1／6的主顯節（Epiphany）登場，主顯節是為紀念智者東方三賢士，歷經12天的旅程來到伯利恆拜訪耶穌並獻上禮物的節日。

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

「聖誕十二夜日曆禮盒」外觀以書卷造型設計，內含十二道可開啟的小門，每一扇門後都藏有一款精選茗茶，從節慶限定到品牌經典風味皆有，每日開啟就像翻閱一本時光書頁，茶香與回憶交織，讓歲末時光更具儀式感。禮盒融合紅、金與深藍配色，兼具收藏與節慶氛圍，售價 3,500 元。

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

此外，話題款「茶香泰迪系列精選禮盒」也同步推出，延續品牌人氣角色茶香泰迪造型，首次採用迷你罐設計，一盒收錄 8 款茶香風味。每款茶葉以水果與花香為主調，並搭配果香軟糖元素，將甜點與茶香融合，售價 3,000 元。

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

節慶茗茶則有以紅茶為基底調製的「聖誕歡樂茶迷你茶罐」揉合果香與淡淡巧克力氣息，售價 450 元；另款「聖誕節慶茶」則以南非國寶茶為基底，融合柑橘與溫暖香料，推出魚子醬錫罐版售價 690 元，以及手工純棉茶包版售價 750 元。

星巴克, 耶誕優惠, 85折, 馬克杯, 限定活動, 貓咪提袋, TWG

