天氣冷專家揭「室內最佳溫度」　體感最舒服也最好睡

▲▼早起,睡眠品質,失眠,晨型人,夜貓子。（圖／Pexels）

▲室內溫度會影響睡眠品質。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

冬天碰到寒流發威，許多人只想窩在被子裡不肯出來，或者在家裡包得像肉粽一樣「硬撐」。根據國際權威期刊《Public Health》與世界衛生組織（WHO）的建議，室內維持在18 度以上，不僅體感最舒適，更是讓身體自我修復又好睡的黃金溫度。

根據 2023 年發表於《Public Health》研究指出，人體其實內建了一個溫度感測器，當室內氣溫低於 18 度時，身體為了產熱會不自覺地「用力」，導致肌肉緊繃、血管收縮。若能將室溫維持在 18 度以上，身體就能卸下防備，進入最放鬆的休息狀態。

▲電暖氣,取暖,冬天。（圖／AI製成）

▲冬天適度提高室內溫度，對健康很重要。（圖／AI製成）

研究發現，溫暖的環境能為身體帶來很多舒適性的改變，很多人冬天容易失眠、淺眠，或是半夜一直想上廁所。研究數據顯示，當室溫過低（例如 10~13 度），入睡時間會變長，夜尿頻率也會增加。維持在暖和的 18 度，能讓神經系統放鬆，幫助你擁有一夜好眠，隔天起床精神更好。

而保持室內溫暖，能避免血液因為低溫變得濃稠，減輕心臟負擔，這對家中長輩來說是最簡單也最有效的保養，且肢體能更靈活，大大降低在家中不小心滑倒或跌倒的風險。對於容易咳嗽、氣喘或有慢性阻塞性肺病（COPD）的人來說，18.2 度是一個讓人「呼吸順暢」的甜蜜點。溫暖的空氣能減少對氣管的刺激，緩解胸悶與咳嗽，讓呼吸道防禦力維持在最佳狀態。

▲電暖氣,取暖,冬天。（圖／AI製成）

榮總醫師張家銘也在臉書上分享，台灣民眾常有的「忍一下就過去了」或「省電捨不得開暖氣」的習慣，其實保暖不是因為怕冷，而是為了給身體一個修復的環境，與其事後吃補品或藥物，不如在寒流來襲時，適度運用電暖設備，把家裡的溫度維持在舒適的 18 度以上。

