大家都在做的「慢旅行」到底是什麼？3招找到自己的鬆弛感

▲現在越來越多人從打卡旅遊，變成深度的慢旅。（圖／Pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入 2025 年底，回顧過去一年，你的旅行是讓你充滿電，還是比上班更累？



隨著後疫情時代「報復性旅遊」的熱潮逐漸退去，許多民眾開始對緊湊的「特種兵式」行程感到疲乏。一種名為慢旅行（Slow Travel）的生活哲學，正悄悄成為熱門關鍵字。比起追求景點數量的多寡，現代人更渴望的是一場能讓大腦真正關機的深度休息。

社群媒體的焦慮讓我們總想著「不能輸」，深怕錯過任何一個網紅景點。而根據最新的生活趨勢觀察，2025 年的關鍵字已轉向「JOMO」，也就是Joy of Missing Out（錯過的快樂）。「慢旅行」的核心精神在於不強調攻略與效率，而是將自己視為當地的「短暫居民」。

這種旅遊方式之所以受到歡迎，正是因為它回應了現代人對真實連結的渴望，在 AI 開始的時代，親手觸摸泥土、與巷口老闆閒聊的真實感，成為了最昂貴的奢侈品。

想要體驗一場高品質的慢旅行，並不需要昂貴的預算，重點在於心態的轉換。旅遊達人建議，可以透過以下三個「減法原則」來規劃：

行程減法

慢旅行的精髓在於「留白」。嘗試在一個城鎮停留 3 天以上，每天只安排一個主要行程，甚至不安排行程。將時間留給迷路、發呆，或是在咖啡廳看一本書，你會發現，驚喜往往發生在計畫之外。

數位排毒

用眼睛取代鏡頭，試著在旅途中將手機通知靜音，減少為了「發限動」而中斷體驗。當你不再透過手機螢幕看世界，而是用五感去聽海浪的聲音、聞森林的氣味，焦慮感自然會大幅降低。

交通降速

放棄高鐵或飛機，嘗試搭乘火車，或是抵達當地後改用步行與腳踏車移動。慢速移動不只能讓你欣賞沿途風景，更能讓你真正感受到城市的脈搏與呼吸。

在這個講求速度的時代，「慢」反而成為一種力量。慢旅行無關偷懶，而是對自己身心的一種溫柔呵護。趁著歲末年終，不妨為自己規劃一場「什麼都不做」的旅行，找回生活久違的平靜與鬆弛感吧。