美妝界開始流行出盲盒！肌膚之鑰、海洋拉娜　超療癒娃娃吊飾比萌

從年中開始，克蘭詩為美唇油10週年推出盲盒唇蜜娃娃後，各大品牌也紛紛推出只送不賣的娃娃吊飾，讓美妝界跟上這股療癒系玩偶小物風潮。

哪些美妝保養品推出了盲盒娃娃？

從2025年中開始一路到年底聖誕季，許多美妝品牌紛紛推出超可愛的精緻娃娃。

克蘭詩美唇油絨毛娃娃

克蘭詩2025年為了慶祝明星商品之一的「彈潤植萃美唇油」10週年，特別將全球熱銷的4大人氣色號（#01、#02、#03、#04）化身為「擬人化美唇油小精靈」，推出限量「美唇油絨毛娃娃」盲盒。

美唇油絨毛娃娃只送不賣 ，獲得條件是2025／8／1起在克蘭詩全台專櫃或官方網站消費，即可獲得驚喜盲盒一個。

肌膚之鑰週年慶獨家盲盒

肌膚之鑰在2025週年慶時也正式推出品牌首款限量盲盒。獲得方法是在週年慶開打首四日期間於全台櫃點消費滿NT$8,000，即可獲得「光采盲盒」抽獎機會一次。

光采玩偶吊飾一共推出3款，分別是小鳥、鹿、瓢蟲，可愛又帶有奢華質感的設計，呼應近年「潮玩×精品」的跨界趨勢，讓消費者藉此帶走一份象徵「光采」的療癒小物。

DR.WU美力樂園主題盲盒

DR.WU在官網推出相關活動，讓雙膠原胜肽飲搖身一變成為超Q盲盒娃娃，而且不只外型可愛，裡面還能裝東西。

獲得方法是在官網購買全系列商品（不限產品、不限金額)）， 每筆訂單皆可參加抽獎。每週抽出10名可獲得「美力樂園主題盲盒」。

雅詩蘭黛小棕瓶化身超萌小棕娃

搭上聖誕送禮風潮，雅詩蘭黛小棕瓶也化身超萌娃娃。

2025年12月起凡購買任一聖誕系列慶時刻禮盒、小棕瓶正貨、或含有小棕瓶的特定組合，即可獲得限量聖誕包裝以及「小棕娃」一隻（實際贈送日期依各櫃點為準，數量有限，贈完為止）。

巴黎卡詩小粉球盲盒



巴黎卡詩為Gen Z世代量身打造「釉光香頌系列」，系列中有著「小粉球」稱號的釉光香頌玫瑰護髮精油最為熱銷。

為了抓住更多年輕世代的心，巴黎卡詩在2025／12／4上市期間開設的快閃店中，特別推出購買「小粉球」釉光香頌玫瑰護髮精油+髮乳（或髮香水），就能獲得超可愛盲盒吊飾的活動。

盲盒吊飾一共有四款，分別是小粉球寶寶、玫瑰寶寶、代表巴黎卡詩的小K寶寶、以及隱藏版「精緻女孩小粉球」。

海洋拉娜毛絨霜寶吊飾

海洋拉娜也為年末送禮祭推出超療癒吊飾娃娃，以經典的乳霜為靈感，有日霜寶、夜霜寶兩款。

12／1至12／31購買乳霜60ml即享「任一限量毛絨霜寶吊飾」、滿NT$18,000加贈「任一限量毛絨日夜霜寶吊飾＋乳霜7ml」。

期間加入海洋拉娜LINE官方帳號再享「毛絨綠寶盒吊飾」。

為什麼美妝界開始流行出盲盒？

美妝界的盲盒娃娃不僅僅療癒，其實有著將明星商品IP化、製造社群話題、拉近與年輕客群等用意。

1.從送試用品到明星商品IP化

以前美妝品牌，靠櫃贈品不外乎試用品、化妝包以及一些相關周邊，現在變成「把明星商品做成娃娃」，討論度大增。

明星商品本來就有許多鐵粉擁護，擬人化後，更多了一個可以收藏、帶在身上的IP，可以增加品牌的親近度（尤其是本來定價較的頂級品牌來說）。同時，也讓本來功效導向的產品，多了療癒、可愛、陪伴等附加價值。

2.公仔經濟成熟

這幾年從Labubu、Cry Baby、蒙奇奇、放克牙寶、Jellycat…輪番出現，大家已經習慣收集公仔、盲盒、可愛娃娃，美妝品牌在此時跟進也是順應潮流，把本來的明星商品「角色化」，更能與年輕族群貼近。而且買美妝保養品還能得到一個可愛娃娃，也是種日常生活中的小確幸。

3.製造社群話題

盲盒還有種魅力，就是拆盲盒的瞬間帶來的期待感，很讓人上癮，打開來才知道是什麼款式更增添了驚喜感，也強化了消費過程的愉悅感，遠勝於單純購買產品而已。

而這些可愛的娃娃，也能激發大家的分享慾，在社群媒體上成為熱門的開箱話題，連帶讓品牌獲得更多的曝光。

