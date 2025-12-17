fb ig video search mobile ETtoday

2025聖誕妝容推薦「銀色雪花妝」　銀色亮片搭配微醺莓果唇顯白超有氛圍

Text／Marie Claire美麗佳人

今年聖誕節想化一個更冷、更乾淨、更有冬季氛圍的妝感嗎？編輯推薦「銀色雪花妝」，奶油光底妝、銀色亮片眼妝、冷玫瑰腮紅到微醺莓果唇，完全就是冬季浪漫代表色。

銀色雪花妝是什麼？

銀色雪花妝的靈魂，就是用「乾淨的冷光」塑造冬天的仙氣，整體妝感不靠濃重的顏色，而是透過細緻的亮片、冷色調暈染與微微透出的光澤，讓五官看起來像被冬季的日光輕輕照過！亮度很乾淨、氣質很仙，拍照非常上鏡，聖誕派對、交換禮物或是日常約會都超級合適。

2025聖誕妝容推薦「銀色雪花妝」微醺莓果搭配銀色雪花的韓系妝容，乾淨、顯白還超有氛圍！

想完成這種帶著冬季光感的銀色雪花妝，其實不需要複雜步驟，關鍵在於「亮度放在哪裡」和「色調的冷暖平衡」。只要掌握底妝的冷光、眼妝的細閃、臉頰的留白，以及唇色的微醺層次，就能畫出那種像雪花落在臉上的乾淨亮度！編輯整理從底妝開始，一步步拆解這款妝容的完整畫法。

銀色雪花妝容底妝：柔霧奶油肌

乾淨、均勻、帶微微冷光澤的奶油肌，是這款冷系聖誕妝的基底，重點一樣是：薄、透、柔霧感。上完粉底後在外圈局部壓蜜粉，讓光澤集中在臉中央，邊界自然暈開，就能打造近看柔霧、遠看有淡淡清冷光的皮膚。

2025聖誕妝容推薦「銀色雪花妝」微醺莓果搭配銀色雪花的韓系妝容，乾淨、顯白還超有氛圍！

銀色雪花妝容眼妝：銀色雪花光 × 冷玫瑰棕暈染

這款眼妝的節慶感來自於「銀色雪花光」亮度很乾淨、很冬天。

編輯推薦畫法：

Step 1、先用冷玫瑰棕色打底眼窩，增加柔霧深邃感。

Step 2、在眼皮中央疊上細緻的銀色亮片。

Step 3、眼尾用灰棕或冷棕色輕輕加深，讓眼神更有層次。

Step 4、下眼皮臥蠶打亮，用珍珠銀或透亮白光，笑起來會超仙！

2025聖誕妝容推薦「銀色雪花妝」微醺莓果搭配銀色雪花的韓系妝容，乾淨、顯白還超有氛圍！

銀色雪花妝容腮紅：冷感玫瑰色

腮紅可以選擇帶冷調的玫瑰色或莓果玫瑰色，可以從笑肌往外淡淡暈開，營造自然的微醺效果，因為前面的眼妝有點上亮片，所以腮紅不需要太濃，保持乾淨即可。

o編筆記：冷玫瑰腮紅能讓整體色調更和諧，讓臉頰有氣色但不搶走眼妝亮度。

2025聖誕妝容推薦「銀色雪花妝」微醺莓果搭配銀色雪花的韓系妝容，乾淨、顯白還超有氛圍！

銀色雪花妝容唇妝：微醺莓果唇

唇色能夠讓整個妝容變完整，是冷系眼妝最好的平衡，這款妝容可以選擇莓紅、葡萄酒紅或偏紫調的莓果色半霧面唇釉最搭。

編輯推薦畫法：

Step 1、先用薄薄打底

Step 2、在唇中央疊深一點，做出自然咬唇效果

Step 3、最後用手指推開邊界，氣質感瞬間拉滿

o編筆記：莓果唇可以提亮膚色，對亞洲膚色很友好，還會多一點韓系女團的氛圍！

2025聖誕妝容推薦「銀色雪花妝」微醺莓果搭配銀色雪花的韓系妝容，乾淨、顯白還超有氛圍！

銀色雪花妝的美在於乾淨而亮，不需要濃到很派對，但每一次眨眼、每個光線角度都能看到細緻的銀色光芒，是最適合聖誕節與冬季氛圍的清冷系妝容！

延伸閱讀：

2025聖誕美甲推薦！25款範本示範，聖誕魅力、冬季質感一次收進口袋

2025聖誕交換禮物送什麼？40+款推薦，千元以下到萬元禮盒都有！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 聖誕妝容, 銀色雪花妝, 韓系妝容

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

