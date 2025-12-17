《怪奇物語》聯名火鍋全台6間主題店換裝　沉浸式「魔神鍋物套餐」太吸睛

fb ig video search mobile ETtoday

超人氣美劇《怪奇物語》第5季最終章回歸的同時，「築間幸福鍋物」在台灣點燃霍金斯小鎮的暗潮。期間限定主題店、沉浸式鍋物套餐、兩波周邊強勢推出，讓今年冬天多了一份觀劇儀式感。

《怪奇物語》Ｘ築間！全台6間主題店開跑，沉浸式「魔神鍋物套餐」太吸睛

亮點1｜沉浸式聯名鍋物套餐

這次的主題鍋物直接把劇中氛圍搬上桌！選用日本九州辛味噌湯底，紅湯色澤象徵傳送門的張力，主餐提供伊比利豬或極上熟成雪花牛，搭配蛤蜊、鯛魚片、軟絲、白蝦組成海陸拼盤，份量飽滿。12公分魔神插卡竄出盤面，視覺效果非常到位。自助吧維持築間的豐富度，季節時蔬與人氣蝦滑、花枝蝦滑、日本北海蟹角、蛋餃等都能自由取用，整套吃下來滿足度高。

《怪奇物語》Ｘ築間！全台6間主題店開跑，沉浸式「魔神鍋物套餐」太吸睛

亮點2｜6間主題門市同步換裝

全台6家門店於11月28日至1月31日限定變身《怪奇物語》主題店，店內從入口、客席區、自助吧到醬料台，都埋入影集元素，粉絲走進去就像踏進霍金斯的調查現場。6家店各自有不同的裝飾亮點，是影迷這段期間必去巡禮的火鍋地圖。

《怪奇物語》Ｘ築間！全台6間主題店開跑，沉浸式「魔神鍋物套餐」太吸睛

台北復興南路店（臺北市松山區復興南路一段1之1號）

台中中科店（臺中市西屯區國安一路8號）

潭子潭興店（臺中市潭子區潭興路三段101號）

豐原圓環西店（臺中市豐原區圓環西路198號）

高雄台鋁店（高雄市前鎮區忠勤路8號）

高雄鳳山店（高雄市鳳山區文濱路79號）

亮點3｜首波海報秒殺官方加開預購

11月28日活動第一天，多家門市的3款限定海報與魔神透明海報迅速兌換完畢，探險伸縮證件套也幾乎售罄。品牌在討論熱度飆升後立刻於12月5日加開預購機制。只要符合11月28日至12月4日期間的消費條件，就能回到原門店登記領取預約憑證。

《怪奇物語》Ｘ築間！全台6間主題店開跑，沉浸式「魔神鍋物套餐」太吸睛

亮點4｜周邊質感全面升級

周邊是這次最受關注的重頭戲，限定海報以局部雷射工藝呈現光影流動，質感優異。探險伸縮證件套提供像素化與魔神黑灰兩款設計，高質感皮革與細節刻畫完全抓住粉絲目光。12月25日起第二波推出魔神透明海報與聯名陶瓷盤，透明海報在光線下會呈現若隱若現的魔神圖鑑，而陶瓷盤則將WSQK廣播車的圖像變成趣味收藏品。單筆滿2000元還能領取霍金斯磁鐵盲包，是收藏控不得不收的一次性機會。

《怪奇物語》Ｘ築間！全台6間主題店開跑，沉浸式「魔神鍋物套餐」太吸睛

亮點5｜活動一路延伸到1月底

海報、證件套開跑後就大受好評，最終章第二輯上線日推出第二波商品成為粉絲關注焦點，主題店營運到1月31日，時間充裕讓影迷能在追劇前後都安排造訪。想感受《怪奇物語》的最終戰前緊張氣息，或是單純想把這份儀式感留在冬季生活裡，這次的聯名活動都非常值得走一趟。

《怪奇物語》Ｘ築間！全台6間主題店開跑，沉浸式「魔神鍋物套餐」太吸睛

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

