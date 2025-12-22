「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

秋冬必備基本款大學T、衛衣可能在今年要讓位了，在2026年秋冬有著與大學T一樣的俐落好搭配，又多了可以自由調整頸部穿搭造型感的「半拉鍊上衣」將會成為最新的時髦關鍵字，而這個單品也在香奈兒2026 Métiers d’art 工坊系列中成為開秀第一套造型，可見這個向來偏運動、機能的單品已經正式升級成時尚圈的話題焦點！

半拉鍊上衣是什麼？為什麼今年會這麼紅？

「半拉鍊上衣」也被稱作「Quarter-zip」、「Half-zip」，指的是拉鍊長度約佔上身四分之一設計的服飾，也因為從領口延伸至胸口的短拉鍊能調整領形：拉上是立領、拉半開像自然V領、完全拉開則有種「法式開襟」的休閒感，常見材質包含棉質、針織衫、抓絨衫等。

2025秋冬爆紅4大原因：

1.比大學T更精緻、有結構感

2.比毛衣更輕鬆舒適、不挑天氣

3.完美順應「乾淨鬆弛」潮流，無論搭牛仔褲、西裝褲或短裙都很順眼

4.香奈兒將半拉鍊上衣以高級工坊呈現，藝術總監與韓星也穿上，讓半拉鍊上衣從運動單品，變成時尚又高級的趨勢單品。

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看

香奈兒開秀第一套宣告趨勢

香奈兒本季工坊系列以一套半拉鍊上衣＋牛仔褲為大秀開場，而通常開場的造型也是設計師為該系列定調的重點，並以此為基礎延續設計理念和系列的主題風格，而這套造型絕對意味著：「半拉鍊上衣將會是本季的造型主角。」

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看

香奈兒藝術總監Matthieu Blazy親身示範

香奈兒藝術總監Matthieu Blazy在他首次的工坊系列大秀謝幕時，也穿上黑色半拉鍊上衣，內搭白色T恤的造型出場進行謝幕，簡約、寬鬆的整體輪廓，加上微開的拉鍊與對比色內搭，當設計師本人都穿上這件上衣，趨勢自然更具說服力。

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看

舒華、Sana也穿了半拉鍊上衣

近年引領亞洲穿搭流行趨勢的韓星們也開始加入半拉鍊上衣的行列，其中i-dle的成員舒華，與TWICE成員Sana兩人在近期不約而同的穿上Ralph Lauren的粗針織半拉鍊上衣，同樣是奶茶色系的上衣在針織設計之下，多了一種新世代老錢風的氛圍。

編輯推薦5款半拉鍊上衣

以下是本季值得入手的五款半拉鍊上衣單品，從平價到中價位都涵蓋。

UNIQLO 雙面織紋半開襟針織衫 NT$1,290

UNIQLO的半拉鍊採用輕挺棉質，寬鬆剪裁不挑身形，領口線條乾淨俐落，微開後能自然形成V型領，是最容易入門的「乾淨休閒」款。搭牛仔褲、直筒褲都能穿出韓系日常感。

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看

GU半拉鍊休閒上衣 NT$990

GU的半拉鍊休閒上衣，領口有挺度，色系選擇也很多元，霜灰與奶油白是最好搭的兩款兩色，同時價格親民，是今年秋冬很值得入手的上衣之一。

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看

GAP 立領長袖上衣 NT$1,699

GAP半拉鍊上衣的抓絨設計，讓整體帶有蓬鬆柔軟的冬季質感，黑色滾邊與拉鍊立領形成俐落對比，袖線的黑色拼接讓整體帶有運動風格，搭牛仔褲就能穿出輕鬆又有型的日常風。

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看

COEN 半拉鍊上衣 NT$1,690

COEN的半拉鍊上衣帶有成熟、都會風格，夾克領的設計，穿起來更也會更有優雅質感，搭西裝褲或長裙都可以，是極簡派與OL的必收款。

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看

BEAMS 半拉鍊衛衣 NT$3,250

BEAMS半拉鍊衛衣是極簡派的好幫手，以美式休閒服的重磅毛圈布布料打造，本身就具有挺度，穿上身後不會鬆垮，版型也顯得乾淨俐落，適合喜歡簡潔、寬鬆輪廓的人。

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看

半拉鍊上衣怎麼穿？3～5個最好用的搭配技巧

1. 拉鍊「微開」才時髦：讓領口形成自然的V線條

完全拉上會太運動、太休閒感；微微打開能拉出「鬆弛感」與臉部線條，也很適合上鏡，可以參考舒華跟Sana的穿搭法。

2. 下半身選「直筒或微寬」比例最順眼

半拉鍊上衣通常偏寬鬆，上寬＋下直筒是最不會出錯的組合，乾淨俐落又不邋遢，牛仔褲、工裝褲都OK。

3. 想更時髦一點：把衣擺「前紮一小角」

不用全紮，只紮前面5公分就能讓視覺更修長，也能平衡上衣份量感，顯高又自然。

4. 選「對比色內搭」讓拉鍊開口更有層次

香奈兒藝術總監Matthieu Blazy的對比色疊搭，開領後會露出一點顏色層次，看起來更講究、不單調。

5. 搭裙裝也很好看

帶點中性風格的半拉鍊上衣，搭配上裙裝也非常適合，短裙是休閒流行，搭配上長裙則是有日系的文青感。

拉鍊上衣將成2025秋冬必備

從香奈兒伸展台、藝術總監到韓星的穿搭加持，半拉鍊上衣的熱度將會持續上升，它百搭、舒適、乾淨俐落，只要隨手搭一條牛仔褲就能好看，如果你正準備買件大學T或連帽上衣，就可以嘗試看看「半拉鍊上衣」！

