「CORTIS穿搭」成熱搜關鍵字　成員穿搭公式快速上手一次看

由5位Gen Z男生組成的CORTIS，不只是在音樂與社群上爆紅，更成為2025最受矚目的「韓系男團穿搭」指標。無論是街頭風、美式復古，或更清新的日常休閒穿搭，都能從他們身上找到靈感。因此「CORTIS穿搭」也成為粉絲、潮流迷最常搜尋的關鍵字！

要了解CORTIS的風格，可以先了解一個大重點，他們的風格「不強調規則」，而是從層次、配件與個人特質，打造出隨性卻精緻的造型。以下從五位成員的穿搭解析出最實用的「入門公式」，想跟上這股最新的韓團潮流，務必留意。

Martin高個子必學的街頭層次穿搭公式

關鍵字：高個子穿搭、街頭風格、設計 T-shirt、層次感

190公分的朴宇宙Martin，是團內的完美衣架子，也是最能消化多層次穿搭的人。下圖他以長版丹寧襯衫搭配設計圖案T-shirt疊穿，下身選擇低腰褲與金屬皮帶，營造視覺焦點。雖然元素多，但整體乾淨俐落，是「街頭風入門」最能參考的範本！

穿搭TIPS：利用「圖案 × 素色 × 醒目皮帶」打造街頭層次。

也可看到他與金主訓JUHOON兩人運用美式運動風格亮相，九零年代的寬鬆輪廓洋溢時髦率性又年輕的街頭氣息！

Juhoon 鄰家男孩風的日常穿搭技巧

關鍵字：日常穿搭、軍裝、男生清新穿搭、學院風

童模出身的Juhoon金主訓，非常適合乾淨的鄰家氣質。他常以素色T-shirt外搭襯衫式外套亮相，就能做出最簡單也最耐看的日常層次。外套的軍裝輪廓也帶點英倫學院風，適合學生與喜歡清新風格的質感男士。

穿搭TIPS： 以「亮色內搭」搭配「襯衫」或「夾克」提升清新度。

James壞男友帥氣風

關鍵字：壞男孩風格、低腰丹寧褲、無袖背心、男友風

James趙雨凡的外型很有壞男孩氣質，因此他常以簡單但性感的單品呈現風格。像水洗灰色無袖上衣搭低腰牛仔褲，就是典型的「壞男孩」個性穿搭。

他也很擅長美式學院的疊穿風格，例如條紋Polo Shirt搭配灰色內搭上衣，打破一般Polo衫成熟的印象，清爽又帶點硬朗氣質。

穿搭TIPS： 利用「無袖」或「低腰」營造輕鬆但不做作的性感魅力。

Keonho陽光男的大勢韓系風格

關鍵字：丹寧疊穿、陽光男孩穿搭、街頭休閒風

笑起來很有親和力的Keonho安乾鎬，適合乾淨又帶陽光感的穿搭。他的招牌是「丹寧混搭」，像是白色Polo衫搭配設計感丹寧夾克和丹寧褲。尤其是不同刷色的丹寧單品疊穿，都能讓造型更立體、有個性。

穿搭TIPS：「白色內搭混搭丹寧套裝」是最萬用且不出錯的陽光街頭風格

Seonghyeon 細節控的低調奢華風格

關鍵字：亨利領上衣、背心外套、簡約穿搭、藝術感穿搭

Seong hyeon嚴成玹的穿搭永遠有亮點。他常用「簡單」與「細節」營造質感，例如樂團背心配牛仔褲，簡單率性卻多了藝術時髦氣息。搭配墨鏡或項鍊等單品更能提升時尚完整度。

穿搭TIPS： 以「特殊材質或圖案」背心做穿搭亮點，搭配飾品營造低調奢華感。

如何開始穿出CORTIS風？

若你是想跟上「CORTIS穿搭」不妨參考以下三點

1. 色系簡單、單品有細節：像迷彩、破壞丹寧、條紋Polo、學院風。

2. 做出層次感：素色T-shirt、設計款背心、外套、皮帶都是造型必備，營造整體層次感。

3. 依自身個性挑選風格：街頭、學院、美式復古三種都可混搭，穿搭沒有一定規則，穿出屬於自己的個性最重要！

