抗老乳霜滋潤乾性肌　玻色因、角鯊烷補水更有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬通常會把保養能量聚焦在抗老之中，主要也是因為抗老類型的產品滋潤度通常較高，對於台灣冬季使用更為友善，近期更是有不少值得投資的抗老新作，可以迅速幫助肌膚滋養潤澤。

＃東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力全效肌活霜EX，售價12500元

以SPA起家的東森自然美專注於肌膚手技調理，搭配專業的保養產品更可以達到雙倍功效，在日前更是推出NB-1晶鑽肽彈力全效肌活霜EX，升級版的成分更加好吸收，透過多重植物精萃與玻色因協同作用，可以強化肌膚保濕屏障，重現緊緻彈潤。

＃DR.WU 逆時抗老雙精華組，優惠價1280元

有鑒於現代醫美盛行，肌膚後續修護更為關鍵，DR.WU特別推出全新逆時抗老雙精華組，是超逆齡肌因再生精華15ml＋角鯊玫瑰果賦活精華油15ml，更精巧的包裝不僅好攜帶，更可以一次體驗肌膚滋養的奢華感，超細緻的單品一抹就快速吸收，絕對是CP值最佳選。

＃寵愛之名 全能抗皺神經醯胺角鯊特潤霜，售價1980元

角鯊烷因為與人體皮脂成分相近，因此吸收度極佳，同時可以為肌膚帶來很好的滋潤效果，廣泛應用在各種保養配分之中，寵愛之名全新的抗老系列也選用此配方，加上能夠鎖水的神經醯胺成分，特別添加源自巴西山林、富含微量元素的「紅碧璽」礦石，同時喚醒肌膚微循環。