喜相逢私廚新光三越A11開麵館　花320元跟黃仁勳吃同款

▲喜相逢麵館掌廚人孫必成在新光三越A11開設新麵店「孫麵店」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北最難訂私廚「喜相逢麵館」掌廚人孫必成（孫哥），近期開設最新副品牌「孫麵店」正式進駐新光三越信義新天地 A11，預計 12／17 正式對外營業，提供喜相逢麵館中提供的招牌菜「油蔥拌麵」，以及初創喜相逢麵店時提供的「炸醬麵」套餐，售價 320 元就能與身價千億的黃仁勳吃同款，還沒開幕就引發話題。

孫必成在2014年開喜相逢麵店，當時僅提供4種麵款，因店內留一桌提供私房菜，結果大受歡迎轉型成私廚，本來就已經一位難求，在廣達董事長林百里在該店宴請黃仁勳之後，餐廳名氣直衝雲霄，訂位還要靠運氣，掌廚的孫必成回歸初心，副品牌「孫麵店」正式落腳新光三越A11，推出一碗看似簡單，味道難忘的中式麵。

「孫麵店」以喜相逢麵店創店初期提供的4款麵中，選出「油蔥拌麵」與「炸醬麵」口味為主食，搭配小菜與湯品，套餐售價 320 元，其中「油蔥拌麵」更是喜相逢麵店的招牌菜，套餐中還有本店點拌麵時都沒有的煙燻黃金蛋，店內的油品都採用橄欖油，使用的食材也相當講究，均是私廚等級，還有饕客都深知難得的限定辣醬，在店內也能一嚐。

其他小菜還包括涼拌秋木耳、涼拌白玉苦瓜、紹興醉雞腿、麻辣素雞、蒜炒四季豆、煙燻黃金蛋、麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲與麻辣花生，售價 80 元至 190 元不等。「孫麵店」於新光三越信義新天地 A11 地下二樓，預計 12／17 對外營業，之後也預計開設4間門店，將陸續進駐新光三越南西店、新光三越台中中港店。

▲新莊被網友盛讚的牛排西餐「朵頤」。（圖／饗賓集團提供）

去年被新北民眾以 CP 值高讚爆的「朵頤牛排」，以消費主餐＋百匯吃到飽的方式受到歡迎，首間百貨店落地新光三越台南小北門店，台北市的門市也來了，落地在新光三越站前店 13 樓，預計 12 月幾乎與新莊宏匯店同時登場。

朵頤牛排是以精緻主餐搭配豐盛百匯，主餐系列分為經典698元、精選798元、極饗898元。經典主餐包括法式油封鴨腿、焗烤檸檬扁鱈；精選主餐包括美國Choice炭香翼板牛排、味噌焦糖豬肋排；898元極饗主餐包括美國Choice肋眼牛排、美國Choice帶骨牛小排、慢熟法式羊排與極饗焗烤龍蝦。

自助無限菜色則包含主廚沙拉區、開胃前菜區魔鬼蛋、水果優格沙拉，配菜青醬羅勒嫩雞燉飯、西班牙烘蛋、現烤披薩，以及香蒜麵包、經典松露薯泥與酥皮海鮮巧達濃湯。還有飲料、水果、甜點、蛋糕等品項。