交換禮物沒想法？精選10款不到千元美妝禮盒　迷你包裝送禮自用都超棒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年末最讓人期待的交換禮物活動，也是與親朋好友相聚的時刻，想要送得出手又花在刀口，以下就分享多款1000元以下的交換禮物，不僅價格很可以，裡面的單品也是超優秀，先買起來不然很快就被搶光。

＃Jo Malone 經典香氛護手護膚雙星禮盒，售價950元

香氛夢幻逸品Jo Malone以淡雅的香氣廣受大批粉絲喜愛，在聖誕節前也設計多款可愛、實用的禮盒，其中，經典香氛護手護膚雙星禮盒，以10ml護手霜結合15ml潤膚霜，總共有4種不同的香味搭配可以選擇，小巧設計更是放在包包裡也好攜帶，絕對不容易出錯的選擇。

＃(MALIN+GOETZ) 2025修護滋潤禮盒，售價930元

來自紐約的潮流保養品牌(MALIN+GOETZ)憑藉大麻草香氣熱銷全球，在聖誕節推出多款贈禮精選，其中，2025修護滋潤禮盒包含佛手柑護手霜、莫希多潤唇凝膠，不僅是品牌經典之作，這次更向極具現代感的「超圖形」（supergraphics）致敬，打造出動感幾何圖騰包裝，非常有個性。

＃Caudalie 法式優雅護手霜3入組，售價650元

法國天然植萃Caudalie以葡萄萃取保養，受到很多女性喜愛，在年末特別打造三款集結的護手霜禮盒，收錄了經典葡萄籽滋潤抗氧護手霜、白麝香滋潤抗氧潤手霜、玫瑰滋潤抗氧潤手霜，後面兩款更是只在禮盒才出現的限定香味，高達98%天然純素配方，絕對是美麗雙手滋潤必備。

＃NEAL'S YARD REMEDIES 甜夢時光禮盒，售價800元

以天然有機為宗旨的NEAL'S YARD REMEDIES透過植物萃取成分，成為日常保養最療癒的時光，針對年末送禮將最熱賣的甜夢時光系列集合，擁有靜眠枕頭噴霧、香芬泡泡沐浴露，兩款都是含有薰衣草成分的單品，透過泡澡或是香氣，能夠徹底讓身讓放鬆，更是每年送禮冠軍。

＃LUSH 浪漫玫瑰禮盒，售價850元

玫瑰可以說是大多數人都很可以接受的香氣，淡雅的花香調可以帶出浪漫好心情，這款禮盒收錄了玫瑰果醬沐浴露以及摩洛哥堅果身體修護霜，是每個人每天都會用到的沐浴單品，同時蘊含摩洛哥堅果油的修護霜，更是秋冬滋潤肌膚必備，是品牌經典熱賣好物。

＃Melvita 花蜜滋養修護膏，售價680元

以法式植萃養膚的Melvita在秋冬針對身體護理，設計出多款養膚好物，其中，結合三種修護級花蜜、乳木果油與山金車精萃的修護膏，不僅擁有高濃度的修護能量，可以迅速舒緩急救乾繃唇部，更是一款萬用霜，只要乾燥的地方都可以使用，迅速滋潤。

＃The Body Shop XM果香潤唇呵護原裝禮盒，售價980元

擁有超多香味可以挑選的身體護膚The Body Shop打造XM果香潤唇呵護原裝禮盒，以聖誕樹掛飾為設計的球形包裝，裡面一次承裝了桂花紫莓、乳油木果、草莓唇部滋養霜三款，每一顆10ml的小包裝設計，放在包包隨身攜帶超方便，療癒香味更是秋冬舒壓必備。

＃歐舒丹 普羅旺斯童話乳油木節慶彩球，售價680元

歐舒丹向來也是小資女送禮首選，不僅香味款式超多，更是實用到不行，幾乎都不容易出錯，這次推出多款節慶彩球組合，首推乳油木系列，不僅滋潤效果滿分，沐浴霜、身體霜搭配護手霜，絕對是秋冬必備單品，療癒棉花般的香氣，更是讓人超舒壓。

＃Ｗ.SHOW X 李明川明星面膜組，售價799元

MIT保養Ｗ.SHOW面膜深受明星藝人喜愛，針對年末打造經典與新品的面膜組合，蘊含4片全效保濕面膜加上4片薰衣草夜眠面膜，可以迅速幫助肌膚保濕滋潤，打造潤澤感的細緻膚況，尤其是冬天肌膚容易乾燥緊繃，面膜可以高效快速補水，自己用也很百搭。

＃juliArt 玫瑰旅行四入組，售價599元

juliArt針對台灣容易出油的頭皮設計出多款洗護好物，在年末將焦點放在偏鄉關懷，設計出公益系列組合，不僅可以讓新客體驗產品魅力，更會捐款幫助偏鄉婦女，像是玫瑰旅行組就包含：甘草次酸角質淨化液、洸影玫瑰洗髮精、潤髮乳、髮油，不僅方便攜帶還可以做善事。