fb ig video search mobile ETtoday

交換禮物沒想法？精選10款不到千元美妝禮盒　迷你包裝送禮自用都超棒

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

年末最讓人期待的交換禮物活動，也是與親朋好友相聚的時刻，想要送得出手又花在刀口，以下就分享多款1000元以下的交換禮物，不僅價格很可以，裡面的單品也是超優秀，先買起來不然很快就被搶光。

＃Jo Malone 經典香氛護手護膚雙星禮盒，售價950元

(MALIN+GOETZ),Caudalie,The Body Shop,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,禮物,歐舒丹,Ｗ.SHOW,juliArt,送禮,NEAL’S YARD REMEDIES,LUSH,Melvita,Jo Malone。（圖／品牌提供

香氛夢幻逸品Jo Malone以淡雅的香氣廣受大批粉絲喜愛，在聖誕節前也設計多款可愛、實用的禮盒，其中，經典香氛護手護膚雙星禮盒，以10ml護手霜結合15ml潤膚霜，總共有4種不同的香味搭配可以選擇，小巧設計更是放在包包裡也好攜帶，絕對不容易出錯的選擇。

＃(MALIN+GOETZ) 2025修護滋潤禮盒，售價930元

(MALIN+GOETZ),Caudalie,The Body Shop,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,禮物,。（圖／品牌提供）

來自紐約的潮流保養品牌(MALIN+GOETZ)憑藉大麻草香氣熱銷全球，在聖誕節推出多款贈禮精選，其中，2025修護滋潤禮盒包含佛手柑護手霜、莫希多潤唇凝膠，不僅是品牌經典之作，這次更向極具現代感的「超圖形」（supergraphics）致敬，打造出動感幾何圖騰包裝，非常有個性。

＃Caudalie 法式優雅護手霜3入組，售價650元

(MALIN+GOETZ),Caudalie,The Body Shop,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,禮物,。（圖／品牌提供）

法國天然植萃Caudalie以葡萄萃取保養，受到很多女性喜愛，在年末特別打造三款集結的護手霜禮盒，收錄了經典葡萄籽滋潤抗氧護手霜、白麝香滋潤抗氧潤手霜、玫瑰滋潤抗氧潤手霜，後面兩款更是只在禮盒才出現的限定香味，高達98%天然純素配方，絕對是美麗雙手滋潤必備。

＃NEAL'S YARD REMEDIES 甜夢時光禮盒，售價800元

(MALIN+GOETZ),Caudalie,The Body Shop,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,禮物,歐舒丹,Ｗ.SHOW,juliArt,送禮,NEAL’S YARD REMEDIES,LUSH,Melvita,Jo Malone。（圖／品牌提供

以天然有機為宗旨的NEAL'S YARD REMEDIES透過植物萃取成分，成為日常保養最療癒的時光，針對年末送禮將最熱賣的甜夢時光系列集合，擁有靜眠枕頭噴霧、香芬泡泡沐浴露，兩款都是含有薰衣草成分的單品，透過泡澡或是香氣，能夠徹底讓身讓放鬆，更是每年送禮冠軍。

＃LUSH 浪漫玫瑰禮盒，售價850元

(MALIN+GOETZ),Caudalie,The Body Shop,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,禮物,歐舒丹,Ｗ.SHOW,juliArt,送禮,NEAL’S YARD REMEDIES,LUSH,Melvita,Jo Malone。（圖／品牌提供

玫瑰可以說是大多數人都很可以接受的香氣，淡雅的花香調可以帶出浪漫好心情，這款禮盒收錄了玫瑰果醬沐浴露以及摩洛哥堅果身體修護霜，是每個人每天都會用到的沐浴單品，同時蘊含摩洛哥堅果油的修護霜，更是秋冬滋潤肌膚必備，是品牌經典熱賣好物。

＃Melvita 花蜜滋養修護膏，售價680元

(MALIN+GOETZ),Caudalie,The Body Shop,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,禮物,歐舒丹,Ｗ.SHOW,juliArt,送禮,NEAL’S YARD REMEDIES,LUSH,Melvita,Jo Malone。（圖／品牌提供

以法式植萃養膚的Melvita在秋冬針對身體護理，設計出多款養膚好物，其中，結合三種修護級花蜜、乳木果油與山金車精萃的修護膏，不僅擁有高濃度的修護能量，可以迅速舒緩急救乾繃唇部，更是一款萬用霜，只要乾燥的地方都可以使用，迅速滋潤。

＃The Body Shop XM果香潤唇呵護原裝禮盒，售價980元

(MALIN+GOETZ),Caudalie,The Body Shop,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,禮物,。（圖／品牌提供）

擁有超多香味可以挑選的身體護膚The Body Shop打造XM果香潤唇呵護原裝禮盒，以聖誕樹掛飾為設計的球形包裝，裡面一次承裝了桂花紫莓、乳油木果、草莓唇部滋養霜三款，每一顆10ml的小包裝設計，放在包包隨身攜帶超方便，療癒香味更是秋冬舒壓必備。

＃歐舒丹 普羅旺斯童話乳油木節慶彩球，售價680元

歐舒丹,Ｗ.SHOW,juliArt,送禮,。（圖／品牌提供）

歐舒丹向來也是小資女送禮首選，不僅香味款式超多，更是實用到不行，幾乎都不容易出錯，這次推出多款節慶彩球組合，首推乳油木系列，不僅滋潤效果滿分，沐浴霜、身體霜搭配護手霜，絕對是秋冬必備單品，療癒棉花般的香氣，更是讓人超舒壓。

＃Ｗ.SHOW X 李明川明星面膜組，售價799元

歐舒丹,Ｗ.SHOW,juliArt,送禮,。（圖／品牌提供）

MIT保養Ｗ.SHOW面膜深受明星藝人喜愛，針對年末打造經典與新品的面膜組合，蘊含4片全效保濕面膜加上4片薰衣草夜眠面膜，可以迅速幫助肌膚保濕滋潤，打造潤澤感的細緻膚況，尤其是冬天肌膚容易乾燥緊繃，面膜可以高效快速補水，自己用也很百搭。

＃juliArt 玫瑰旅行四入組，售價599元

歐舒丹,Ｗ.SHOW,juliArt,送禮,。（圖／品牌提供）

juliArt針對台灣容易出油的頭皮設計出多款洗護好物，在年末將焦點放在偏鄉關懷，設計出公益系列組合，不僅可以讓新客體驗產品魅力，更會捐款幫助偏鄉婦女，像是玫瑰旅行組就包含：甘草次酸角質淨化液、洸影玫瑰洗髮精、潤髮乳、髮油，不僅方便攜帶還可以做善事。

關鍵字：

(MALIN+GOETZ), Caudalie, The Body Shop, 交換禮物, 聖誕節, 聖誕禮物, 禮物, 歐舒丹, Ｗ.SHOW, juliArt, 送禮, NEAL’S YARD REMEDIES, LUSH, Melvita, Jo Malone

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

星巴克第二波耶誕派對12／19登場　貓咪收納包85折帶回家

摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕 勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級 感覺朋友越來越少　5個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？ 拒繳智商稅！4成消費者拋棄大廠跳槽「平替」　Z世代：不買名氣只買實力 周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香 喜相逢私廚新光三越A11開麵館　花320元跟黃仁勳吃同款 養成4個習慣輕鬆省錢　生活品質還變更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面