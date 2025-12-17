fb ig video search mobile ETtoday

孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃腰圍小了4公分　菜單大公開

認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

▲孫儷分享她的「乾淨飯」飲食法。（圖／取自孫儷微博，下同）

圖文／CTWANT

許多人減肥失敗，往往是因為「餓到受不了」而報復性大吃。演藝圈的養生天后孫儷在微博分享了她的「乾淨飯」飲食法，徹底打破了這個魔咒。她坦言現在的自己「每天吃得飽飽的還不胖」，甚至因為三餐營養充足，一整天完全沒有想吃零食的念頭！這套方法不僅讓她狀態極佳，連老公鄧超只是「淺淺執行」，三週後腰圍竟然神奇地小了4公分。究竟這份能穩定食慾、增肌減脂的「乾淨飯」有什麼秘密？趕快來看看。

孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵

孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去搜尋高糖、高油的零食。她深有感觸地說：「其實認真吃好每一餐就是健康，美麗的基礎。」不想復胖，第一步就是要讓自己「吃飽」。

孫儷「乾淨飯」原則：減脂餐標準就是「211餐盤」比例

仔細分析孫儷曬出的鐵盤便當，可以發現她不刻意計算卡路里，而是用「視覺比例」來控制營養，這正是 「211餐盤」 的完美示範：

蔬菜佔餐盤1/2： 餐盤的一半永遠是綠色蔬菜！如青江菜、菠菜、四季豆或芹菜。大量的膳食纖維能延緩胃排空，讓飽足感延續很久，這就是她「一天都不想吃零食」的秘密武器。

蛋白質佔餐盤1/4：孫儷的餐盤中，肉類份量紮實，包含滷牛肉、乾煎魚排、雞肉或蝦子，這些肉類幾乎看不見肥肉，且烹調方式多為清蒸、水煮或少油乾煎，避開了勾芡與油炸。優質蛋白質有助於肌肉修復與合成，提升基礎代謝。鄧超腰圍小了4公分，正是因為脂肪減少、肌肉量維持或增加的結果。

澱粉佔餐盤1/4：精神飽滿的來源就是沒有戒澱粉！而是會白米、糙米、藜麥等粗糧做更換，適量澱粉能穩定血糖與情緒，讓減肥期間依然體力充沛，精神狀態超好。

鄧超實測：只做三分之一也有效

這套方法最迷人之處在於「無痛執行」。孫儷透露鄧超只是「半信半疑、淺淺執行了三分之一」，就能在三週內看到腰圍減少4公分的驚人效果。這證明了只要方向正確，少油、少加工、比例對，不需要極端苦行，身體自然會給予正向回饋。

除了「乾淨飯」，孫儷也強調身體的循環與放鬆。她出差必備滾筒、按摩球與拉伸帶，每天花時間在地上「滾一滾」。透過放鬆緊繃的筋膜，不僅能改善身體線條，還能促進代謝循環，讓吃進去的營養更好地被利用，避免廢物堆積。

周刊王, 孫儷, 減肥, 乾淨飯, 鄧超, 211餐盤

