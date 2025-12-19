容易識人不清三大星座！TOP 1對自己人毫無保留　念情份總狠不下心

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在人際關係與感情世界裡，「識人不清」往往不是因為不聰明，而是太容易被情緒、想像與善意牽著走，有些星座天生重感情、相信人性本善，卻也因此在交友與戀愛中更容易看走眼，等到受傷後才發現自己早就忽略了關鍵警訊，以下就來盤點到底是哪些人容易上人性的當。

TOP 3 雙魚座



雙魚座最大的弱點在於「太容易美化別人」，他們習慣用自己的善良與溫柔去投射他人，往往先相信對方是好人，再替對方找理由合理化不合理的行為，就算直覺隱約覺得不對勁，也會因為不想破壞氣氛或害怕失望而選擇忽略，最後往往是在被傷得很深之後，才願意承認自己看錯人。

TOP 2 天秤座



天秤座識人不清，往往不是因為看不出問題，而是「不想承認問題」，他們重視和諧、討厭衝突，面對讓人不舒服的細節時，常選擇睜一隻眼閉一隻眼，試圖用理性說服自己「也許對方沒那麼糟」，這種過度包容與權衡，反而讓他們一再給錯的人機會，等到關係失衡，才驚覺自己早已委屈太久。

TOP 1 巨蟹座



最容易識人不清的冠軍非巨蟹座莫屬，他們天生情感細膩、保護慾強，一旦把對方視為「自己人」，就會全心投入、毫無保留，習慣先用感情做判斷，再用理智補救，哪怕已經察覺對方不夠真誠，仍會因為捨不得、想照顧對方而選擇相信，對巨蟹而言，最大的盲點不是不懂人性，而是太容易因為情而心軟。