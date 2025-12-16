高原騎士推石楠花原桶強度新作　格蘭利威小批次原酒聚焦桶藝層次

fb ig video search mobile ETtoday

▲高原騎士推石楠花原桶強度新作，格蘭利威小批次原酒。（圖／品牌提供）

▲高原騎士推石楠花原桶強度新作。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在高年份與限量原酒市場之外，原桶強度與小批次原酒，成為近年威士忌品牌回應資深飲者的重要路線。高原騎士以奧克尼群島標誌性的石楠花泥煤為核心，推出全新原桶強度酒款，強調風土與酒體張力；格蘭利威則延續近年廣受好評的小批次原酒系列，以不同年份與桶型組合，呈現斯佩賽風格在高酒精濃度下的細節層次。

高原騎士：以石楠花為題的全新原桶強度篇章 
來自蘇格蘭北端奧克尼群島的高原騎士，向來以「石楠花蜜燻香」作為品牌風味核心。本次推出的《Cask Strength: Heather 石楠花》，由新任首席釀酒師 Marc Watson 操刀，回到高原騎士最具代表性的風味本源，選用100%經石楠花泥煤煙燻的麥芽，並搭配首次填裝的歐洲與美國雪莉橡木桶熟成，最終以原桶強度裝瓶，酒精濃度達63.6%，售價3,210元。

▲高原騎士推石楠花原桶強度新作，格蘭利威小批次原酒。（圖／品牌提供）

其香氣可感受到篝火煙燻、香草莢與白蘭地奶油氣息；入口酒體厚實油潤，帶有烤棉花糖般的甜感，並交織堅果與辛香胡椒調性，尾韻則以香草甜味與石楠花蜜燻香延續，整體結構強勁但層次清晰。視覺設計同樣呼應酒款主題，以奧克尼夏季盛開的紫色石楠花作為外盒主軸，作為高原騎士原桶強度系列的新起點。

▲高原騎士推石楠花原桶強度新作，格蘭利威小批次原酒。（圖／品牌提供）

格蘭利威：小批次原酒系列桶藝再進化
格蘭利威近年持續以「小批次原酒系列」回應市場對高酒精濃度、完整桶陳風味的需求。2025年推出的系列橫跨17年、19年與20年三款酒齡，全數採原桶強度裝瓶、非冷凝過濾，並在桶型配置上進一步拉開差異。

其中「格蘭利威17年小批次原酒」以初填美國橡木桶完整熟成，酒精濃度55.3%，香氣偏向清新的花果調性，入口以青蘋果、香瓜為主軸，尾韻收在烘烤杏仁，售價5,000元；「格蘭利威19年小批次原酒」酒精濃度57%，結合初填美國橡木桶、初填雪莉桶與二填橡木桶熟成，風味結構更為溫暖，木質與辛香料表現明顯，售價7,600元

系列中酒齡最高的「格蘭利威20年小批次原酒」則以56.2%酒精濃度呈現，透過多重橡木桶熟成，帶出熟成西洋梨、紅蘋果、焦糖海綿蛋糕與丁香、烤橡木交錯的層次，尾韻溫潤而延續，售價11,000元。三款小批次原酒皆主打如同桶邊直飲般的原始風味輪廓，延續格蘭利威一貫的斯佩賽花果基調，同時放大酒體結構與桶藝細節，鎖定對原酒風格已有一定熟悉度的消費者。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

