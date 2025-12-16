fb ig video search mobile ETtoday

韓國4大人氣伴手禮買得到！新光三越春節禮品12／17起預購開跑

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

▲新光三越公布春節禮品專刊，韓系伴手禮首登場，三清洞Samchungdong SOSAND綜合奶油三明治夾心餅，推薦價1,280元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春節採買提早啟動，新光三越今年把不少人出國才會買的韓國人氣伴手禮，直接帶進春節禮品專刊，一次集結4大韓系品牌，同時也網羅米其林星級餐廳與市場名店年菜，從送禮到圍爐菜色都能提前預購，整體規劃258款商品，其中近5成為獨家販售、近7成為初登場，讓消費者在年前就能把年節準備先安排好。

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

新光三越今年春節首度大規模引進多個韓國高人氣伴手禮，讓沒出國的消費者，也能在台灣跟上這波熱度，包括首爾三清洞Samchungdong在台首登場，還有母父堂、Busan BADA SAND與巴黎貝甜等，從奶油夾心餅、芝麻蜜年糕到貓舌餅，品項選擇多元。不論是過年走春拜訪親友，或公司準備年節送禮，都能多一點新鮮感。

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

▲母父堂 綜合芝麻蜜年糕 推薦價680元。

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

▲Busan BADA SAND釜山海邊 夾心餅乾9入 推薦價860元。

向來是春節送禮主力的日系伴手禮，新光三越今年也同步擴大陣容，引進桂新堂、たねや與C3 TIRAMISÙ等日本品牌首度登台，並搭配小倉山莊、虎屋等熟面孔，讓偏好日系甜點的消費者，在同一檔期就能一次選齊。

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

▲桂新堂 馬年限定和風蝦煎餅 祝賀禮盒18入 推薦價1,160元。

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

▲たねや 抹茶長崎蛋糕銅鑼燒禮盒組／銅鑼燒10入 推薦價1,600元／1,350元。

春節年菜則鎖定小家庭需求，集結米其林星級餐廳與市場老字號，把人氣菜色提前準備好。從整套年菜組到單點經典菜色皆可預訂，不想在市場排隊、或擔心熱門菜色提早售完，採預購準備起來相對輕鬆。

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

年菜組選項包括陽明春天星級年菜禮盒、詠豐堂駿馬迎春瑞滿堂年菜組、蔣府宴年菜5件組，以及南門市場億長御坊馬騰富貴年菜套餐等，份量與組合設計多以小家庭為主。單品部分，則可依人數搭配台北美福飯店米香餐廳紅麴滷蹄膀、台北喜來登請客樓御品佛跳牆、辰園香滷牛三寶與膳馨珍味干貝佛跳牆等人氣菜色。

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

▲陽明春天 星級年菜禮盒 推薦價2,888元。

▲新光三越公布春節禮品專刊。（圖／業者提供）

▲詠豐堂 駿馬迎春瑞滿堂年菜組 推薦價4,099元。

新光三越春節禮品自12／17起於全台分店、新光三越APP及相關線上通路開放預購，取貨與到貨時間依通路不同安排，最晚可銜接到農曆年前後。

▲神戶風月堂馬年禮盒。（圖／品牌提供）

▲神戶風月堂馬年禮盒。（圖／品牌提供）

日本伴手禮神戶風月堂與姊妹品牌Lespoir，今年也針對農曆春節，推出三款不同設計的駿馬新春法蘭酥禮盒系列，包括台灣限定「駿馬迎春系列」，以及融合日式雅韻的「2026丙午年賀限定系列」，用「鶴舞福馬迎春至」為主題，巧妙融合日式美學與新春吉慶寓意，打造年度限定鐵盒。

▲神戶風月堂馬年禮盒。（圖／品牌提供）

姊妹品牌Lespoir也推出的限量「花開好年禮盒」，結合日本可爾必思白奶油與花語奔馬插畫鐵盒，兼具收藏與氛圍加值。其品牌快閃店將從明年1／6至2／13進駐忠孝SOGO百貨B2；明年1／12至2／22進駐新光三越南西店本館B2。

▲神戶風月堂馬年禮盒。（圖／品牌提供）

新光三越, 春節禮品, 韓國伴手禮, 年菜預購, 米其林年菜, 春節送禮

