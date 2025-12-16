「斷崖式曖昧」到底在想什麼？揭秘背後3大原因　不打算只選擇你





▲究竟「斷崖式曖昧」的人在想什麼。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

熱烈追求、訊息秒回、語氣曖昧不明……就在你以為對方對你「有意思」的時候，對方突然如斷崖般失聯、冷淡、裝沒事，讓人不禁懷疑：「所以你之前那麼熱情，是認真的嗎？」這種現象被網友戲稱為「斷崖式曖昧」，而這樣的情感攻防戰，往往是最讓人受傷卻最難釐清的關係狀態。究竟「斷崖式曖昧」的人在想什麼？又為什麼他們總是前一秒撩你撩到不行，下一秒卻像人間蒸發？以下3個常見特徵，或許能讓你看清背後真相。

1. 他們其實只是想證明「我有魅力」

很多會「斷崖式曖昧」的人，其實一開始的出發點並不是想建立關係，而是想獲得一種情感上的回饋。他們可能因為缺乏安全感、自信心不足，透過曖昧來確認自己對異性的吸引力。一旦他們感受到「你動心了」，這場遊戲的目的就達成了，自然也會開始退場。

2. 他們享受追逐的刺激，卻不願承擔關係責任

有些人喜歡情感的起伏感，他們樂於經營「有點像戀人又不是戀人」的曖昧狀態，因為這樣可以享受戀愛的粉紅泡泡，又不用承擔交往後的責任與承諾。一旦你開始表現出認真的情感需求，或是想進一步確認關係，他們就會選擇逃走，這也是為什麼你會感受到突然的冷淡與距離。

3. 他們正在多線進行，並沒有打算只選擇你

「斷崖式曖昧」還有一種可能，就是你不是他唯一的曖昧對象，他可能同時與多人維持曖昧關係，並根據情勢與回饋決定要把誰「留下來」。如果你太快投入，而他對你沒有強烈偏好，可能就會選擇淡出或轉向其他人選，導致你被無聲淘汰卻完全不知情。