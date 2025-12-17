fb ig video search mobile ETtoday

30歲後的成熟是拒絕無效社交　用2個觀念開啟「社交減法」

>

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲交際是費心力的事，用減法社交找回精準友誼。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

對世界還有許多好奇的年輕時期，大量的交朋友、相互刺激是一件令人開心的事，而進入30歲後，在工作上打拚升遷，可能也會開始成家，照顧更多家人，花時間社交成為一項累人的事，若你不知從何開始，對認識新的朋友或是出席社交場合越來越提不起勁，也許你需要「在精不在多」的社交生活，從2個觀念開啟社交減法，才不會持續虛度光陰。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

30歲之後，或許在工作上仍在繼續努力，可是已經能開始思考「人生最想做些什麼事」、「退休後想過什麼生活」，在工作能力上持續增進是需要的，但不能毫無目標傻傻的做，可以先從「我喜歡現在的工作嗎？」「10年後我是不是還想做這類的工作？」開始，而人際關係也一樣，不能再漫無目的的經營，可以先問自己「我想跟什麼樣的人混？」「我希望多認識一點什麼類型的朋友？」

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

無意義的社交，不如獨處
朋友聚會不外乎是紓壓開心、商業聚會不外乎是某種任務，如果時間都花了，還達不到這樣的目的，不如省下時間靜靜獨處，看一場電影、讀一本書，甚至是放空什麼都不做，也都比無意義的社交活動好，至少可以放慢腳步，讓大腦休息，心靈也會有時間紓壓。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

用學習去認識朋友，更有話題
想找到志同道合的朋友，不是只靠感覺跟運氣，其實可以自己先走出去參加類似的活動，登山聚會、廚藝課程、讀書會或是俱樂部活動等，選擇自己喜愛的或有興趣的，從中去認識朋友，比在茫茫人海自己相遇，或是朋友自由介紹更有共同性，彼此喜歡的興趣相同，自然在話題與相處中就有機會能更加投緣。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

關鍵字：

社交減法, 精準友誼, 人際關係, 減壓方法, 學習交友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

「斷崖式曖昧」到底在想什麼？揭秘背後3大原因　不打算只選擇你 關穎曝曾與社會脫節超恐懼　一度和老公無話可聊 養成4個習慣輕鬆省錢　生活品質還變更好 金世正背開心果色Longchamp新包！2顆人氣款「竹節包」、Daylong質感優雅 最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由 冠軍200元有找！康是美2025彩妝熱賣單品TOP10出爐 勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面