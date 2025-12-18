fb ig video search mobile ETtoday

情緒比天氣還多變！最難捉摸星座Top 3　第一名連自己都搞不清楚

星座,占卜,。（圖／品牌提供）

▲最難捉摸、最不按牌理出牌的星座Top 3。（圖／翻攝IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在現代人際關係中，有些人總讓人摸不著頭緒，情緒忽冷忽熱、心思像迷宮，上一秒還有說有笑，下一秒卻突然安靜疏離，讓人感到既困惑又無力。這種「情緒陰晴不定」的特質，除了與個人經歷有關，有時也能從星座特質中看出端倪。以下列出最難捉摸、最不按牌理出牌的星座Top 3，快看看你身邊是否也有這樣的「情緒小行星」！

Top 3：雙魚座

雙魚座的人內心豐富敏感，總是充滿同理心與想像力，看似溫柔好相處，其實他們最會「內心戲上演三百回」，外人根本難以察覺他們正在受傷或不開心。今天你無心的一句話，可能成為他內心低潮的源頭，而他卻不會直接說出來，還要你用猜的。情緒來了，他可能一整天都在自我糾結，既怕你發現，又希望你來安慰，是標準的「情緒迷宮」。

Top 2：天蠍座

天蠍座最擅長把情緒藏得很深，不輕易展現脆弱，也不容易信任他人，一旦情緒波動起來，他們往往選擇用冷處理應對。明明前一天還無話不談，今天卻突然像變了一個人，神秘又難以接近。他們對人的忠誠高標準，情緒多半源自「想太多」，一旦懷疑或受傷，就會變得沉默寡言，甚至消失不見，讓人摸不著頭緒。

Top 1：雙子座

被譽為「變動之王」的雙子座，情緒如同翻書般快速，變化莫測到連自己都無法控制，他們的情緒受外在刺激很大，有時只是一句話、甚至一個表情，就能讓他們從亢奮秒變沉默。表面上看起來活潑開朗，實際上內心狀態起伏極大，也不太習慣向他人解釋自己真正的情緒感受，往往讓人感覺「今天的你我無法預測」。最厲害的是，雙子座切換情緒的速度快得驚人，可能上一分鐘還在鬧情緒，下一秒又哈哈大笑，讓人根本不知道要不要安慰他。

星座, 情緒, 雙子座, 天蠍座, 雙魚座

