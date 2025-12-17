京站耶誕消費滿4,800送500　全館冬季特賣coen 5折起

記者蔡惠如／綜合報導

歲末耶誕與跨年檔期接力登場，京站台北店看準換季治裝與節慶採買需求，同步推出「全館冬季特賣 5 折起」與 Q 卡友滿額回饋活動，成為年底補衣櫃、挑禮物的好選擇，即日起 Q 卡友全館當日累積消費滿 4,800 元即可獲得 500 元商品贈券，加上多品牌折扣，折上加折有想要的快入手。

▲京站耶誕檔期優惠，ORiental TRaffic 多款商品 5 折起、Avivi 精選商品下殺至 3.5 折。（圖／業者提供）

即起至12／28 京站推出「耶誕有京喜」活動，當日累積消費滿 4,800 元，就能透過京站 APP 線上兌換 500 元商品贈券，兌換後可立即使用，等同直接折抵消費金額，回饋率超過一成，採買冬裝、鞋款或節慶禮物直接享小確幸。

除了滿額送券，京站也同步推出短期限定的「滿千抵百」活動，即日起至12／25，Q 卡友可於 APP 線上領取 100 元商品贈券，單筆消費滿 1,000 元即可折抵，限量 1,500 份。冬季特賣也全面啟動，全館折扣 5 折起，精選商品最低下殺至 3.5 折，涵蓋服飾、鞋款與配件，從通勤穿搭、休閒日常到保暖單品一次到位。

▲gozo、coen在耶誕檔期也推單品5折起優惠。

熱門單品包括 ORiental TRaffic 多款商品 5 折起、經典系列 990 元起，gozo、coen 5 折起，Avivi 精選商品下殺至 3.5 折，relume JOURNAL STANDARD 7 折起，MOSS CLUB 則推出 8 折起、滿 1,000 元送 100 元的加碼方案。

為增添節慶氣氛，活動期間 Q 卡友憑單筆消費滿 1,499 元發票，還可兌換限量耶誕擦手巾，為年底逛街多了一點小驚喜。跨年也再加碼，即日起至2026／1／14，Q 卡友單筆消費滿 2,500 元即可參加線上刮刮卡抽獎，有機會抽中藍牙音響、隨身空氣清淨機、日本麗克特氣炸鍋與 Q 點獎項。

▲日本麗克特氣炸鍋。

統一時代台北店與 DREAM PLAZA 的耶誕活動從 12／4 至明年 1／1 登場，全館指定櫃消費滿 5,000 元送 200 元。因應普發商機，也推出「全民普發 萬元放大」加碼，12／31 前刷 uniopen 實體聯名卡，於全館指定櫃滿 1 萬元送 1,600 元、滿 3 萬元再加送 2,000 元，等同消費滿 3 萬元可回饋 6,800 元，若與聖誕回饋禮可合併計算，最高消費滿 3 萬元可獲得 8,000 元回饋。

館內推出「Moomin 姆明」限定卡友禮，12／18–12／24 的「冬日漫步後背包」，活動期間單筆消費滿 800 元並扣除 OPENPOINT 8 點即可兌換乙份，主打實用且易融入日常的贈品組合。統一時代也加碼 iPhone 抽獎活動，即日起至 12／31，每日登入通關即可抽最新 iPhone 17，每位會員每日限獲一次抽獎資格。





微風廣場「聖誕之星」檔期自 12／3 起至明年 1／4，五館分別推出不同門檻與點數回饋。憑微風積點禮遇會員資格，於指定館別消費達門檻即可享點數回饋，包括高級珠寶單筆消費滿 3 萬元送 10,000 點、國際精品滿 1 萬元送 10,000 點、流行名品滿 5,000 元送 5,000 點，以及香氛保養、鞋款等單筆滿 3,000 元送 3,000 點。

▲忠孝館1F「香港迪士尼20周年拍照小屋」。

SOGO 台北店耶誕活動自 12／4 推出「Xmas Sale up to 30% off」，主打精選禮盒、派對商品搭配購物金、折價券與銀行回饋。12／4 至 12／25 期間推出「耶誕歡樂點點換購物金」，會員扣 500 點可換 300 元購物金、扣 200 點換 100 元，可於指定品牌直接折抵，適合採買交換禮物與派對用品。

12／18 起至明年 1／1 期間，APP 會員可再領 400 元折價券（忠孝館與復興館各 200 元），消費指定品類單筆滿 3,000 元即可現折 200 元，折價券使用期限至明年 1／8。12／19 至 12／31 期間使用遠東快樂信用卡於同館當日單卡累積滿 1 萬元，可兌換 4% SOGO 電子抵用券，回饋無上限。