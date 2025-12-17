fb ig video search mobile ETtoday

京站耶誕消費滿4,800送500　全館冬季特賣coen 5折起

>

記者蔡惠如／綜合報導

歲末耶誕與跨年檔期接力登場，京站台北店看準換季治裝與節慶採買需求，同步推出「全館冬季特賣 5 折起」與 Q 卡友滿額回饋活動，成為年底補衣櫃、挑禮物的好選擇，即日起 Q 卡友全館當日累積消費滿 4,800 元即可獲得 500 元商品贈券，加上多品牌折扣，折上加折有想要的快入手。

▲京站耶誕檔期優惠。（圖／業者提供） ▲京站耶誕檔期優惠。（圖／業者提供）

▲京站耶誕檔期優惠，ORiental TRaffic 多款商品 5 折起、Avivi 精選商品下殺至 3.5 折。（圖／業者提供）

即起至12／28 京站推出「耶誕有京喜」活動，當日累積消費滿 4,800 元，就能透過京站 APP 線上兌換 500 元商品贈券，兌換後可立即使用，等同直接折抵消費金額，回饋率超過一成，採買冬裝、鞋款或節慶禮物直接享小確幸。

除了滿額送券，京站也同步推出短期限定的「滿千抵百」活動，即日起至12／25，Q 卡友可於 APP 線上領取 100 元商品贈券，單筆消費滿 1,000 元即可折抵，限量 1,500 份。冬季特賣也全面啟動，全館折扣 5 折起，精選商品最低下殺至 3.5 折，涵蓋服飾、鞋款與配件，從通勤穿搭、休閒日常到保暖單品一次到位。

▲京站耶誕檔期優惠。（圖／業者提供）

▲gozo、coen在耶誕檔期也推單品5折起優惠。

熱門單品包括 ORiental TRaffic 多款商品 5 折起、經典系列 990 元起，gozo、coen 5 折起，Avivi 精選商品下殺至 3.5 折，relume JOURNAL STANDARD 7 折起，MOSS CLUB 則推出 8 折起、滿 1,000 元送 100 元的加碼方案。

▲京站耶誕檔期優惠。（圖／業者提供）

為增添節慶氣氛，活動期間 Q 卡友憑單筆消費滿 1,499 元發票，還可兌換限量耶誕擦手巾，為年底逛街多了一點小驚喜。跨年也再加碼，即日起至2026／1／14，Q 卡友單筆消費滿 2,500 元即可參加線上刮刮卡抽獎，有機會抽中藍牙音響、隨身空氣清淨機、日本麗克特氣炸鍋與 Q 點獎項。

▲京站耶誕檔期優惠。（圖／業者提供）

▲日本麗克特氣炸鍋。

統一時代台北店與 DREAM PLAZA 的耶誕活動從 12／4 至明年 1／1 登場，全館指定櫃消費滿 5,000 元送 200 元。因應普發商機，也推出「全民普發 萬元放大」加碼，12／31 前刷 uniopen 實體聯名卡，於全館指定櫃滿 1 萬元送 1,600 元、滿 3 萬元再加送 2,000 元，等同消費滿 3 萬元可回饋 6,800 元，若與聖誕回饋禮可合併計算，最高消費滿 3 萬元可獲得 8,000 元回饋。

館內推出「Moomin 姆明」限定卡友禮，12／18–12／24 的「冬日漫步後背包」，活動期間單筆消費滿 800 元並扣除 OPENPOINT 8 點即可兌換乙份，主打實用且易融入日常的贈品組合。統一時代也加碼 iPhone 抽獎活動，即日起至 12／31，每日登入通關即可抽最新 iPhone 17，每位會員每日限獲一次抽獎資格。

▲百貨耶誕檔期優惠。（圖／各業者提供）

微風廣場「聖誕之星」檔期自 12／3 起至明年 1／4，五館分別推出不同門檻與點數回饋。憑微風積點禮遇會員資格，於指定館別消費達門檻即可享點數回饋，包括高級珠寶單筆消費滿 3 萬元送 10,000 點、國際精品滿 1 萬元送 10,000 點、流行名品滿 5,000 元送 5,000 點，以及香氛保養、鞋款等單筆滿 3,000 元送 3,000 點。

▲百貨耶誕檔期優惠。（圖／各業者提供）

▲忠孝館1F「香港迪士尼20周年拍照小屋」。
SOGO 台北店耶誕活動自 12／4 推出「Xmas Sale up to 30% off」，主打精選禮盒、派對商品搭配購物金、折價券與銀行回饋。12／4 至 12／25 期間推出「耶誕歡樂點點換購物金」，會員扣 500 點可換 300 元購物金、扣 200 點換 100 元，可於指定品牌直接折抵，適合採買交換禮物與派對用品。

12／18 起至明年 1／1 期間，APP 會員可再領 400 元折價券（忠孝館與復興館各 200 元），消費指定品類單筆滿 3,000 元即可現折 200 元，折價券使用期限至明年 1／8。12／19 至 12／31 期間使用遠東快樂信用卡於同館當日單卡累積滿 1 萬元，可兌換 4% SOGO 電子抵用券，回饋無上限。

關鍵字：

京站台北店, 冬季特賣, 5折起, Q卡友優惠, 滿4800送500, 耶誕跨年檔期, 會員回饋, 百貨促銷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

芭樂是維生素C之王！營養師提醒：「3種人」別吃芭樂籽

「斷崖式曖昧」到底在想什麼？揭秘背後3大原因　不打算只選擇你 養成4個習慣輕鬆省錢　生活品質還變更好 ZARA折扣季「下殺6折起」！官網今晚搶先開跑、大衣超殺6百元有找 最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由 金世正背開心果色Longchamp新包！2顆人氣款「竹節包」、Daylong質感優雅 關穎曝曾與社會脫節超恐懼　一度和老公無話可聊 冠軍200元有找！康是美2025彩妝熱賣單品TOP10出爐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面