停止內耗的5個方法！學會和自己和解　人生從此鬆一口氣





▲以下列出 5 個停止內耗的方法。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

當你總是在腦中反覆演練對話、懷疑自己的決定、陷入「我是不是不夠好」的焦慮回圈，其實就是陷入了所謂的「內耗」。這種精神內戰比外界壓力更容易拖垮一個人。以下列出 5 個停止內耗的方法，幫助你回歸清晰自我，讓生活更輕盈，也成為一則現代人必讀的情緒修復指南。

1. 不要放大每一件小事的失敗感

內耗往往從一點點小失誤開始，「我剛剛是不是講錯話？」、「他是不是對我有意見？」這些念頭像雪球一樣越滾越大。要練習提醒自己：事情的結果未必全是自己的責任，也沒有人一直在盯著你看。試著從「結果導向」轉為「行動導向」，問問自己：我已經做到最好了嗎？如果有，就放過自己。

2. 避免過度預設他人想法，回歸當下事實

內耗常來自對他人情緒的過度敏感，你把時間浪費在假設裡，卻忽略了事實，當發現自己腦中開始編劇劇本時，停下來問自己：「這件事有實際證據嗎？還是我自己想出來的？」

3. 接受不完美的自己，練習情緒容納力

內耗者常常對自己要求完美，做不好就自責、焦慮。但事實是，沒有人可以樣樣都完美。我們可以學會辨認「內在批評者」的聲音，並且溫柔對待它。告訴自己：「我可以不夠好，但我依然值得被喜歡。」接納當下的自己，是停止內耗的第一步。

4. 每天留一點「空白時間」，讓腦袋放鬆呼吸

內耗容易出現在太忙碌、缺乏喘息時。建議每天安排 10 分鐘不滑手機、不要工作、什麼都不做，單純放空。你可以發呆、看天空、做幾個深呼吸，給大腦真正的休息空間。這段「白噪音時間」，能讓你的思緒重新整理，也讓心情回穩。

5. 將情緒化為行動力，把焦慮變成具體規劃

內耗的其中一個特點是反覆思考卻沒有行動。當你覺得焦慮、困惑時，試著把腦中的念頭寫下來，然後思考：「我可以為這件事做一個小行動嗎？」即使只是發一封確認的Email、或做一個5分鐘的整理，都能讓自己感覺掌握感回來，從焦慮走向具體的行動力。