fb ig video search mobile ETtoday

遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量

>

▲▼「5個方法」教你丟掉負能量 。（圖／Unsplash）

▲少看會讓你否定自己的社群內容。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

負能量人人都會有，那要如何排解？要「丟掉負能量」，並非要壓抑情緒，而是學會與情緒共處、轉化與釋放。以下是幾個具體而實用的方法，幫助你在日常生活中減少負面能量的累積與影響。

#情緒書寫法

每天花10分鐘，把煩惱、怒氣、委屈、焦慮寫在紙上，不必修飾文句，只需真實抒發。寫完之後可以選擇撕掉或燒掉，象徵把負能量釋放出去。這種方式能幫助大腦整理情緒，也讓潛意識獲得釋放。

▲▼「5個方法」教你丟掉負能量。（圖／Unsplash）

#有意識地深呼吸

當你感到情緒快要爆炸或很低落時，嘗試做3–5分鐘的深呼吸練習（4秒吸氣、6秒吐氣）。專注呼吸可以讓交感神經（戰或逃模式）轉為副交感神經（放鬆模式），快速平穩內在波動。

#找朋友傾訴或適度說出口

找一個信任的人談談你的感受，不用急著尋求解決方案。只是「被聽見」就能有效釋放情緒壓力。如果不方便與人談話，也可以對著鏡子說出來。

▲▼「5個方法」教你丟掉負能量。（圖／Unsplash）

#建立「排毒」習慣

選擇一種讓你放鬆的行為當成情緒「排毒儀式」，像是散步、泡澡、聽音樂、做瑜伽、畫畫、看海。這些活動會激發大腦的多巴胺與血清素，有助轉化壓力與負能量。

#遠離消耗你的人事物

觀察自己每次與哪些人互動後會覺得累或被拖垮？如果可以，減少與「能量吸血鬼」的接觸。也要少看讓你焦慮或自我否定的社群內容，社群斷捨離是現代必修課。

關鍵字：

負能量, 情緒管理, 深呼吸, 社群斷捨離, 情緒排毒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場

atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場

養髮必看！「3要＆3不要」讓你遠離落髮困擾

養髮必看！「3要＆3不要」讓你遠離落髮困擾

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來 HELLO KITTY萌翻美妝界！媚比琳彩妝、巴黎萊雅抗躁小金瓶換新衣 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 Melody被MAX＆Co.聯名圈粉　談購物信念：不會只買一件限制自己 ZARA折扣季「下殺6折起」！官網今晚搶先開跑、大衣超殺6百元有找 最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由 冠軍200元有找！康是美2025彩妝熱賣單品TOP10出爐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面