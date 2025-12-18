UNIQLO年末優惠開跑！大衣現省2千元、500元內交換禮物超推帽子圍巾

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

趁著年末聖誕與跨年檔期，UNIQLO 推出期間限定的「年末佳節送禮攻略」，囊括多款人氣商品與聯名單品，從溫暖配件、輕機能外套到百搭內搭衣款式一應俱全，價格更下殺百元起，不論是送給另一半、閨蜜、爸媽還是孩子，都能找到合適心意。

▲▼ uq。（圖／品牌提供）

▲▼ uq。（圖／品牌提供）

▲ 迷你弧形肩背包、HEATTECH 羅紋毛帽成為交換禮物熱門商品。（圖／品牌提供）

首先最討喜的聖誕交換禮，就是兼具實穿與造型感的暖型小物，像是 HEATTECH 羅紋毛帽，共推出奶白、亮橘、灰黑等四色，無論是要搭配街頭休閒、極簡北歐還是質感通勤都沒問題，期間限定價格只要 NT$290。搭配同樣具備高人氣的 HEATTECH 圍巾與手套組合，不僅輕盈保暖，色系也符合節慶氛圍，入手價 NT$390，是最不容易出錯的交換禮物選擇。此外，呼聲超高的迷你弧形肩背包也成為今年熱門單品之一，簡潔輪廓與中性配色，不論男生女生都能輕鬆駕馭。

▲▼ uq。（圖／品牌提供）

▲無縫羽絨連帽外套售價 NT$3,990，優惠新價格 NT$3,490。（圖／品牌提供）

▲▼ uq。（圖／品牌提供）

▲HEATTECH超極暖圓領T恤(長袖)售價 NT$890，12/19-12/24期間限定優惠 NT$690。（圖／品牌提供）

▲▼ uq。（圖／品牌提供）

▲男裝 PUFFTECH 輕暖科技短大衣售價 NT$3,990，優惠新價格 NT$1,990。（圖／品牌提供）

想為親密的家人或愛人送上更貼身的暖心禮，外套系列就是最佳選擇，PUFFTECH 輕暖科技短大衣，由創意總監 Clare Waight Keller 操刀設計，布料帶有低調光澤，充滿大人感質地，今年限時優惠價為 NT$1,990。男裝則有 JW ANDERSON 聯名款 PUFFTECH 工裝外套，結合拼接燈芯絨與大容量口袋設計，潮味與機能感兼具，同樣只要 NT$1,990。喜歡穿搭變化者，也可選擇 PUFFTECH 背心，輕盈百搭，不論內搭襯衫、毛衣或大學T都能疊出冬季層次感，入手價 NT$990。

而 UNIQLO：C 系列則推出多款極簡風單品，像是寬版上衣與休閒寬褲，剪裁俐落，面料舒適，近期也祭出限時優惠色系，不到千元即可購入。HEATTECH 超極暖圓領長T恤更是冬天穿搭必備，不管是當作內搭保暖層，還是單穿在家慵懶放鬆都十分實用，目前特價 NT$690。

同場加映

年末來臨，許多人期待的ZARA冬季折扣季正式開打，實體門市與線上官網都開跑了，本次折扣涵蓋大衣、羽絨外套、西裝外套、褲裝、針織衫、鞋款與配件包袋等多樣單品，折扣幅度則達到6折，絕對是入手高質感冬季單品的最佳時機。這次折扣的亮點單品不少，像是原價NT$1,490的「柔軟雙排扣大衣」，灰色短版設計簡約有型，預計特價只要NT$536，時髦又百搭。

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲原價NT$1,490的「柔軟雙排扣大衣」，灰色短版設計簡約有型，預計特價只要NT$536。（圖／翻攝自官網）

