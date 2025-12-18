庭沼珉愛牌BBC EARTH登台！「甜美戶外風」同款針織衫、機能外套值得入手

記者鮑璿安／綜合報導

韓星庭沼珉一向以知性氣質與溫柔風格深植人心，這回擔任英國戶外品牌 BBC EARTH 的代言人，以溫暖自然的冬季造型亮相，不只展現她一貫的優雅調性，也為冬日戶外穿搭示範了一份最具質感的風格指南。隨著品牌正式登台，也提供戶外迷們更多時髦選擇，一起來看看女神同款推薦單品！





▲韓星庭沼珉一向以知性氣質與溫柔風格深植人心，這回擔任英國戶外品牌 BBC EARTH 的代言人。（圖／品牌提供）

本季 BBC EARTH 女裝系列聚焦「柔和大地色」與「簡約線條」兩大設計核心，從機能外套、保暖背心到針織外套、連身洋裝等單品，每一件都傳遞品牌推崇的永續理念與貼近自然的生活態度。庭沼珉身穿的深米色「Detachable Collar Ball Padded Jumper」外套以化纖材質製成，結合可拆式翻領與立體翻袋設計，不僅保暖實穿，也極具造型層次感。另一套室內造型，她選穿米白色「Padded Vest」化纖背心與奶茶色針織毛衣疊搭，細膩的木釦與柔軟毛絨內裏傳遞溫柔視覺。下半身搭配同色系防風長裙，口袋處還巧妙縫上愛心造型鐵扣，讓整體造型充滿甜美細節。





▲女 Padded Vest 化纖背心 米白 $4,580；女 Detachable Collar Ball Padded Jumper 化纖外套 深米色 $6,480；女 Nordic Windproof Toggle Cardigan 針織衫外套 奶油色 $5,980。（圖／品牌提供）

在戶外場景中，她身穿一件連帽「Anorak Dress」卡其洋裝，採用半開襟設計與防潑水機能面料，不但修身俐落，也能應對露營或郊遊場合的氣候挑戰。而最吸睛的是充滿節慶氛圍的「Nordic Windproof Toggle Cardigan」針織外套，混羊毛材質結合麋鹿與雪花圖騰，搭配木釦點綴，簡直就是聖誕樹下最有溫度的穿搭靈感！

同場加映

男裝潮流代表 COVERNAT 正式進駐西門町誠品武昌，新店氛圍宛如走進首爾聖水洞的人氣選物店，大面積展示牆也直接呈現本季重點 Look，讓消費者能一眼掌握最新穿搭語彙。最吸睛的莫過於 SOOBIN 著用的中性羽絨外套 Civic Down，此次武昌店搶先販售韓國同步曝光的咖啡色與藍色新款。這款羽絨外套以 80% 鴨絨與 20% 羽毛打造輕盈蓬鬆的保暖手感，是男女都能駕馭的冬季定番單品。





▲TXT崔秀彬代言Covernat 。（圖／品牌提供）