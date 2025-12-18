fb ig video search mobile ETtoday

庭沼珉愛牌BBC EARTH登台！「甜美戶外風」同款針織衫、機能外套值得入手

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓星庭沼珉一向以知性氣質與溫柔風格深植人心，這回擔任英國戶外品牌 BBC EARTH 的代言人，以溫暖自然的冬季造型亮相，不只展現她一貫的優雅調性，也為冬日戶外穿搭示範了一份最具質感的風格指南。隨著品牌正式登台，也提供戶外迷們更多時髦選擇，一起來看看女神同款推薦單品！

▲BBC EARTH。（圖／品牌提供）

▲BBC EARTH。（圖／品牌提供）

▲BBC EARTH。（圖／品牌提供）

▲BBC EARTH。（圖／品牌提供）

▲韓星庭沼珉一向以知性氣質與溫柔風格深植人心，這回擔任英國戶外品牌 BBC EARTH 的代言人。（圖／品牌提供）

本季 BBC EARTH 女裝系列聚焦「柔和大地色」與「簡約線條」兩大設計核心，從機能外套、保暖背心到針織外套、連身洋裝等單品，每一件都傳遞品牌推崇的永續理念與貼近自然的生活態度。庭沼珉身穿的深米色「Detachable Collar Ball Padded Jumper」外套以化纖材質製成，結合可拆式翻領與立體翻袋設計，不僅保暖實穿，也極具造型層次感。另一套室內造型，她選穿米白色「Padded Vest」化纖背心與奶茶色針織毛衣疊搭，細膩的木釦與柔軟毛絨內裏傳遞溫柔視覺。下半身搭配同色系防風長裙，口袋處還巧妙縫上愛心造型鐵扣，讓整體造型充滿甜美細節。

▲BBC EARTH。（圖／品牌提供）

▲BBC EARTH。（圖／品牌提供）

▲BBC EARTH。（圖／品牌提供）

▲女 Padded Vest 化纖背心 米白 $4,580；女 Detachable Collar Ball Padded Jumper 化纖外套 深米色 $6,480；女 Nordic Windproof Toggle Cardigan 針織衫外套 奶油色 $5,980。（圖／品牌提供）

在戶外場景中，她身穿一件連帽「Anorak Dress」卡其洋裝，採用半開襟設計與防潑水機能面料，不但修身俐落，也能應對露營或郊遊場合的氣候挑戰。而最吸睛的是充滿節慶氛圍的「Nordic Windproof Toggle Cardigan」針織外套，混羊毛材質結合麋鹿與雪花圖騰，搭配木釦點綴，簡直就是聖誕樹下最有溫度的穿搭靈感！

同場加映

男裝潮流代表 COVERNAT 正式進駐西門町誠品武昌，新店氛圍宛如走進首爾聖水洞的人氣選物店，大面積展示牆也直接呈現本季重點 Look，讓消費者能一眼掌握最新穿搭語彙。最吸睛的莫過於 SOOBIN 著用的中性羽絨外套 Civic Down，此次武昌店搶先販售韓國同步曝光的咖啡色與藍色新款。這款羽絨外套以 80% 鴨絨與 20% 羽毛打造輕盈蓬鬆的保暖手感，是男女都能駕馭的冬季定番單品。

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲TXT崔秀彬代言Covernat 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

庭沼珉, BBCEARTH, 冬季穿搭, 戶外服飾, 永續時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

情緒比天氣還多變！最難捉摸星座Top 3　第一名連自己都搞不清楚

情緒比天氣還多變！最難捉摸星座Top 3　第一名連自己都搞不清楚

atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場

atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場

養髮必看！「3要＆3不要」讓你遠離落髮困擾 最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來 ZARA折扣季「下殺6折起」！官網今晚搶先開跑、大衣超殺6百元有找 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 HELLO KITTY萌翻美妝界！媚比琳彩妝、巴黎萊雅抗躁小金瓶換新衣 「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說 最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面