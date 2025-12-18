聖誕節交換禮物清單！ 300、500、1000元內低預算　GU平價推薦一次看　

文／美人圈

2025聖誕節「交換禮物」推薦！每年最讓人頭痛的交換禮物，GU今年也幫你想好清單了。不論是300 元、500元還是1,000元預算，都能買到實用又不失體面的禮物，讓你在交換環節穩穩成為全場最會選的人！趕緊下滑看看有哪些聖誕節禮物選擇吧！

GU「300元內交換禮物」推薦

抗UV橢圓框太陽眼鏡，NT$290

今年最火的Miu Miu風書呆子眼鏡，GU也推出超好入手的平替版啦！這款抗UV橢圓框太陽眼鏡完美拿捏復古Nerdy氛圍，微寬框設計戴上瞬間臉更小、氣質更時髦。不只造型感滿分，還具備抗UV功能，通勤、旅行或派對出門戴上都超實用，CP值完全爆表！

▲今年最火的Miu Miu風書呆子眼鏡，GU有平替版。（圖／GU，下同）

蝴蝶結造型戒指5件組，NT$190

平均一個戒指不用台幣40元，簡直太划算！一組裡有五款不同設計，從細緻小蝴蝶結到簡約線條都有，日常疊戴超好搭。金屬光澤不會過度浮誇，戴起來甜而不膩，無論是學生、上班族都能輕鬆駕馭。重點是價格超級親民，預算190元就能送到「有誠意又好看」的禮物，完全不會踩雷！

羽毛紗針織帽，NT$290

冬天最實用的禮物就是保暖小物！這款羽毛紗針織帽摸起來超柔軟、戴上立刻有溫暖包覆感，完全是怕冷人的救星。輕盈蓬鬆的羽毛紗材質帶點毛絨感，戴起來不僅可愛，還能自然修飾頭型。

GU「500元內交換禮物」推薦

男女適用 三角領巾，NT$390

今年冬天超流行的三角領巾，GU也推出了人人都能輕鬆駕馭的款式！柔軟舒適的材質戴起來不會刺癢，輕輕一繞就能增加造型層次，保暖度也比想像中更到位。中性配色讓男女都能搭，可作為圍巾、披肩或當頭巾繫於頭部，輕鬆玩出百變造型，時髦精一定要收。

網路獨家 迷你愛心包飛天小女警零錢小包，NT$390

飛天小女警迷絕對會尖叫！這款網路獨家的迷你愛心零錢包，小巧可愛到不行，結合可愛的花花、泡泡、毛毛圖案設計，搭配亮眼愛心造型，完全就是童年情懷＋時髦感一次滿足。體積雖小但實用度不低，放零錢、耳機、唇膏都剛剛好，不論是當零錢包使用或是掛在包包上增添造型亮點都可以，原本要價NT$690，現在GU官網直接降價300元，小資女孩還有不入手的理由嗎？

男女適用 STYLE-HEAT圍巾（格紋） ，NT$590

想送到人人都會用、又不失品味的交換禮物，這條GU STYLE-HEAT格紋圍巾真的超安全牌！採用保暖又輕盈的STYLE-HEAT機能材質，圍上後能快速提升暖度，冬天通勤或逛街都超實用。復古格紋款式更是男女都能駕馭的經典百搭風格，不管是學生、上班族還是長輩收到都會直接上手。

GU「1000元內交換禮物」推薦

水餃包，NT$690

Threads、日本SNS都討論度爆表的水餃包肯定要把握補貨的時候購入！柔軟蓬感的外型不只可愛，雙向拉鍊設計方便拿取物品，容量還非常實用，平板、手機、錢包全部放得下，日常出門一咖就夠。輕盈肩背不會壓肩，整體造型自然有型，肩帶長度可調整成腋下背或是斜背，外型跟實用度都很強，收到的人一定會直接背出門！

珊瑚絨家居連帽拉鍊外套（熊），NT$790

想送到對方心裡暖呼呼的禮物，這件熊熊款珊瑚絨家居外套真的太療癒！厚實柔軟的珊瑚絨材質親膚又保暖，冬天穿在家裡完全幸福感爆棚。連帽還做成可愛的熊耳朵設計，穿上瞬間變身軟萌小熊，無論男女都會被融化。拉鍊款方便穿脫、保暖度也很夠，是1,000元內超值得入手的實用系交換好禮，收到的人一定會抱著不放！

人造毛拖鞋，NT$990

冬天最需要的就是一雙踩下去就「幸福爆棚」的暖呼呼拖鞋！這款人造毛拖鞋蓬鬆柔軟，腳一踏進去立刻被包覆住，保暖度非常到位。厚底設計增加支撐度，穿起來不會扁塌，走動也更舒適。外型簡約又有質感，不管是送給家人、朋友或同事都超實用。1,000元預算內就能送出這麼有溫度的禮物，完全是換到誰誰就開心的實用系選擇！

延伸閱讀

UNIQLO聖誕節交換禮物！「300、500、1000元內」不同預算清單，從圍巾到發熱衣全網羅！

「niko and聖誕交換禮物」推薦！500～1,500元各區間預算清單一次看，通通可愛又實用！圖集

2025聖誕禮物推薦30款：平價、無印良品到實用精品與3C，男女預算別完整清單！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。